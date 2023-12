Revolcón en las eliminatorias: próximo rival de Colombia se quedó sin técnico y profundizó su crisis

La selección Colombia enfrentará a México en su último partido internacional de 2023 - crédito FCF

Con victorias ante Brasil y Paraguay, la selección Colombia cerró 2023 su participación en las eliminatorias a la copa del mundo del 2026. Con estos dos triunfos, la Tricolor quedó en la tercera casilla en la tabla de posiciones de las clasificatorias con 12 puntos y +3 en la diferencia de gol.

De momento, el combinado cafetero se encuentra en Estados Unidos, en donde se medirá a su similar de México en Los Angeles, en la última presentación del año en el que espera mantener el invicto bajo las órdenes de Néstor Lorenzo.

El sábado 16 de diciembre a partir de las 7:00 p. m. (hora colombiana) con trasmisión de Gol Caracol y Canal RCN, la selección Colombia se verá las caras con México en el United Airlines Fied at the Los Angeles Memorial Coliseum.

Selección que se estrenará en eliminatoria contra Colombia

Juan Reynoso dejó su cargo en la selección peruana después de casi un mes de su último partido dirigido en Eliminatorias - crédito: Getty Images

La selección cafetera volverá a tener acción por clasificatorias en septiembre de 2024, cuando se mida en condición de visitante a Perú en el Estadio Nacional de Lima. El encuentro marcará el inicio de un nuevo entrenador en la Bicolor, luego de que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmará lo que era un secreto a voces.

A través de un comunicado, la entidad que rige el balompié inca dio a conocer la noticia:

“La Federación Peruana de Fútbol (FPF) agradece al profesor Juan Máximo Reynoso por el compromiso en su gestión al mando de La Bicolor. Hoy nos corresponde informar que se ha llegado al mejor entendimiento para culminar su ciclo como Director Técnico y expresamos nuestros mejores deseos de éxito en los siguientes pasos de su carrera profesional, asimismo a los integrantes de su cuerpo técnico.

Juan Reynoso y su equipo de trabajo fue una apuesta nacional de la FPF por su experiencia y gran trayectoria demostrada y estamos seguros de que volverá a representar de forma exitosa a los técnicos peruanos en sus próximos destinos.

“La FPF agradece el apoyo de los hinchas y reafirma su compromiso de seguir realizando una administración seria y responsable en favor de La Bicolor”.

A través de sus redes sociales, FPF anunció salida de Juan Reynoso - Créditos: FPF

Juan Reynoso culmina su etapa como seleccionador de Perú tras un complicado periodo de año y medio en el que los resultados no acompañaron su gestión. El ex Cruz Azul de México asumió el cargo en agosto de 2022, relevando a Ricardo Gareca después de que la selección peruana no lograse clasificar al mundial de Qatar 2022.

Con la misión de renovar la plantilla y encaminarla hacia el cambio generacional, Reynoso enfrentó dificultades en las Eliminatorias de la Conmebol, que se tradujeron en un decepcionante desempeño en el campo.

Bajo la dirección técnica de Reynoso, la blanquirroja disputó un total de 14 encuentros, ocho amistosos y seis por clasificatorias a la copa del mundo 2026. De estos enfrentamientos, Perú cosechó victorias únicamente en amistosos contra El Salvador, Paraguay, Bolivia y Corea del Sur.

El empate sin goles por eliminatoria ante Paraguay en Ciudad del Este ofreció un inicio esperanzador, pero se vio seguido por cuatro derrotas consecutivas frente a Brasil, Chile, Argentina y Bolivia.

2023 concluyó para Perú con un empate 1-1 frente a Venezuela, sumando así solo dos puntos de 18 posibles. Esta situación dejó a la selección en el último puesto de la clasificación, complicando seriamente sus aspiraciones de asistir al próximo certamen mundialista en Estados Unidos, México y Canadá.

El saldo de Juan Reynoso al mando de la selección peruana destaca por ser uno de los inicios más adversos que ha enfrentado el conjunto inca en su historia de clasificación mundialista. Estos resultados subrayan la dificultad de la transición generacional y la importancia de una adecuada integración de nuevos talentos en el esquema de juego. La Federación y los aficionados esperaban que el nuevo estratega guiase al equipo hacia un futuro exitoso, pero la falta de puntos en fases cruciales ha marcado el fin de su gestión.