Jessi Uribe y Paola Jara se declararon fanáticos de serie sobre Rigoberto Urán

Los cantantes confesaron su gustó por la novela de la vida del ciclista colombiano, Rigoberto Urán- crédito jessiuribe3 / Instagram

La historia de Rigoberto Urán, que llegó a las pantallas de televisión a través del Canal RCN y por la plataforma de streaming Amazon Prime Video, se ha robado la atención de muchos televidentes colombianos y, también, de algunas personalidades del mundo del entretenimiento.

La pareja de artistas Paola Jara y Jessi Uribe grabó un video en su cuenta de Instagram, mientras que disfrutan de unas vacaciones en Punta Cana, República Dominicana. En el video expresaron su descontento por no poder ver el capítulo cuarenta de la serie, de la se declaran fanáticos.

Con humor, Paola Jara y Jessi Uribe le mandan el recado al ciclista: “Estamos aquí, en Punta Cana, y no descarga el capítulo, guevón”.

Los cantantes se encuentran de vacaciones en Punta Cana - crédito Jessi Uribe/Instagram

En medio de la conversación, se escucharon frases como “nos tienen perjudicados” y reclamos: “Rigo, qué pasa, Rigo. La videollamada reflejó la confianza y amistad que tienen los artistas con el reconocido deportista.

Los artistas, que se encuentran acompañados de la hermana y el cuñado de la intérprete de Mala mujer, imitaron una frase del famosos ciclista que mencionan en la telenovela del Canal RCN: “Él acá me está diciendo y que zumbabico, ¿qué es zumbabico?”, expresó entre risas Jessi Uribe.

La pareja de cantantes mostraron su interés por la serie documental sobre Urán, la cual no solo destaca sus triunfos en el deporte, sino también los desafíos personales que enfrentó desde su niñez en su natal Urrao, tanto es el gusto por la serie que el intérprete de Dulce pecado mencionó que se sabía canciones “chimbas” de la producción.

En otro video, Uribe puso el tema principal de la serie, el cual se ha hecho viral en las redes sociales Hijo de Urrao, de Daniel Lema. La canción hace un resumen de la vida del ciclista colombiano con una pegajosa melodía: “A mucho honor soy hijo de Urrao. Desde pela’o me la rebusco. No soy galán, pero seduzco, no soy llorón, aunque llevo del bulto. Por boquisucio me creen inculto, pero soy tierno como un poeta”, expresa una estrofa de la canción.

Los artistas confesaron que se están viendo la serie del famosos ciclista colombiano - crédito Jessi Uribe/ Instagram

’Rigo’ la novela que cuenta la vida del ciclista Rigoberto Urán

La nueva telenovela del Canal RCN que se incorporó a la parrilla televisiva colombiana, cuenta con un elenco estrella, el cual está conformado por reconocidos actores y actrices del país. Entre las figuras principales se destacan Ana María Estupiñán, Juan Pablo Urrego, Julián Arango, Robinson Díaz y Sandra Reyes, quienes interpretarán a los personajes centrales de la historia de vida.

“Rigo”, se centra en la vida de Rigoberto Urán, figura emblemática del ciclismo colombiano. La historia que conduce en un recorrido emocional a través de los desafíos del deportista, además de dar visibilidad a la cultura del ciclismo, que es una pasión nacional en Colombia.

Rigo es la historia de vida de Rigoberto Urán - crédito RCN

Como uno de los ciclistas más sobresalientes de Colombia, Urán ha inspirado a una nación con su tenacidad y éxito, tanto en competiciones internacionales como en su vida personal. La adaptación de su vida a la pantalla brinda una perspectiva inédita de su trayectoria y el contexto en que esta se desarrolló.

Además de destacar en competiciones de alto calibre como el Tour de Francia y el Giro de Italia, la serie resalta los obstáculos superados por el deportista, incluyendo las dificultades evidentes desde su infancia en Urrao.

Adicionalmente, el reparto de la producción cuenta con actores de la talla de Conny Camelo, Bryan Moreno, Marcela Carvajal, Carmen Villalobos y Christian Tappan, quienes aportarán su talento para dar vida a diferentes personajes que formarán parte del entorno de la vida del ciclista en la ficción.