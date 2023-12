Fenalco y la CUT se enfrentaron por el salario mínimo: esto fue lo que dijeron

Las centrales obreras propusieron, en la mesa de concertación, que el alza en el salario mínimo en Colombia para 2024 sea del 18%; empresarios no hicieron su propuesta - crédito Colprensa.

Durante la mesa de concertación del salario mínimo en el Ministerio de Trabajo, el 12 de diciembre, las centrales obreras pusieron sobre la mesa su propuesta: que el aumento de cara a 2024 sea del 18%. Mientras que los empresarios no hicieron ninguna propuesta, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal Sanclemente, cuestionó que se abra la puerta a debatir la reforma laboral en el Congreso mientras se adelantan las negociaciones para el incremento del salario mínimo.

Cabal, además, advirtió los problemas que podría traer para la economía colombiana que se haga un incremento como el que piden las centrales obreras, pues crearía sobrecostos para los empresarios y emprendedores de entre el 25% y 30%. El presidente de Central Unitaria de Trabajadores, Fabio Arias, explicó el porqué de la propuesta de las centrales obreras y cuestionó que los empresarios no hayan hecho una.

Las preocupaciones de Fenalco

Jaime Alberto Cabal advirtió que no hay ambiente para concertar el aumento del salario mínimo en Colombia mientras se debate la reforma laboral en el Congreso - crédito Fenalco

El presidente del gremio de los comerciantes, Jaime Alberto Cabal, advirtió que no es posible que, por un lado, se intente concertar el aumento en el salario mínimo, mientras que en la Cámara de Representantes se está intentando, a su juicio, pupitrear la reforma laboral:

“Desde Fenalco hemos dejado constancia en la Comisión de Concertación Laboral de la preocupación de estar tratando de concertar un salario mínimo entre todas las partes, pero por el otro lado, en la Comisión Séptima de la Cámara, el partido de Gobierno y el Gobierno avanzan sigilosamente para votar pupitreadamente la reforma laboral. Creemos que no se puede conocertar, por un lado, y por el otro negar, como se negó el día de ayer (11 de diciembre) la proposición de un representante de generar unas audiencias públicas para socializar y discutir el proyecto de reforma laboral de cara al país con base en la situación económica que estamos viviendo”

Sobre la propuesta de los sindicatos de que el aumento esté por el orden del 18%, Cabal señaló en Sigue la W, de WRadio, que el país está viviendo una situación económica que puede agravarse si se hace un incremento como el que las centrales obreras proponen y que esa cifra, más que acercarlos a la concertación, aleja toda intención de negociar:

“Estamos en un escenario muy difícil en Colombia y es una cifra que aleja la posibilidad de concertar. Pedir un aumento de esa proporción enrarece el ambiente de concertación, lo que queremos es que se trabaje sobre una metodología y unos criterios que tengan en cuenta la realidad del país”

¿Qué dicen desde los sindicatos?

Fabio Arias, presidente de la CUT, tomó la vocería de los trabajadores colombianos durante la concertación del alza del salario mínimo para el 2024 - crédito Superintendencia de Subsidio Familiar

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Fabio Arias, explicó, a la salida del encuentro con los empresarios en el Ministerio del Trabajo, por qué las centrales obreras están pidiendo que el incremento en el salario mínimo sea del 18%.

Primero dijo que “estamos en un ciclo económico en el cual hay un decrecimiento y por consiguiente necesitamos reactivar la economía”. Para esto, Arias dijo que se debe, primero, que el Banco de la República abra la puerta a bajar las tasas de interés, pues mantenerla en el 13,25% ha provocado “no en un decrecimiento, sino prácticamente en un congelamiento económico”. En segundo lugar, dijo que aumentar los salarios de los trabajadores, más que afectar la economía, la dinamiza:

“Los recursos derivados de los ingresos salariales de los trabajadores que inmediatamente se convierten en consumo. Es decir, dinamiza la economía y por tal motivo pueden generar consumos y más producción y más empleo”, dijo Arias en Sigue la W

El segundo argumento para proponer que el aumento sea del 18%, está en que, según él, se ha calculado mal los incrementos en los últimos años, ya que se toma como base la cifra de productividad total factorial y no la productividad laboral y que eso genera un desfase:

“Tenemos un rezago muy grande por temas de la productividad laboral y por los temas de la inflación de los ingresos más bajos. De una parte hay 25 puntos de diferencia, en los últimos 17 años, entre la productividad laboral y la productividad total factorial y la que se debe medir para el salario mínimo tiene que ser la laboral, porque estamos midiendo es el trabajo, no el capital”.

También se refirió a las críticas que ha hecho el presidente de Fenalco sobre el trámite de la reforma laboral en la Cámara de Representantes, en donde advirtió no se han dado consensos y que, de aprobarse el proyecto, los empresarios se verían sometidos, de facto, a dos incrementos salariales, lo que, en últimas para Cabal, afectará la productividad y la creación de empresa en el país.

Sobre esto, Arias dijo que la postura de Cabal es sesgada y recordó que durante 2022 se realizaron 22 mesas de concertación técnicas sobre la reforma laboral y 14, sobre la reforma pensional y que en todas estuvieron los asesores jurídicos de Fenalco.

Arias también reparó en que los empresarios no hayan presentado una propuesta de aumento del salario mínimo: “A nosotros nos hubiera gustado más que los empresarios hubieran puesto una cifra en la mesa, con eso sabe uno si vale la pena, o no, moverse; pero como no pusieron ninguna, quedamos simple y llanamente a la expectativa de tener algunas reuniones con ellos. Ojalá nos convoquen, nosotros con el mayor de los gustos participaremos y podremos, obviamente, discutir la cifra de ellos y con base en ello miraremos la nuestra”.

Ahora hay que esperar a ver cómo avanzan las negociaciones en la mesa de concertación, que debe anunciar de cuánto será el incremento en el salario mínimo el 15 de diciembre, haya, o no, acuerdo.