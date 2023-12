Mario Hernández, preocupado por la economía, le envió vainazo a Gustavo Petro: “Estamos peor que en la pandemia; esa tenía cura, pero la izquierda no”

Mario Hernández, en entrevista con Infobae Colombia, dio a conocer su opinión sobre la gestión del presidente Gustavo Petro en materia económica - crédito archivo suministrado Mario Hernández y Vannessa Jiménez/Reuters

El empresario Mario Hernández, quien el 9 de diciembre de 2023 reveló que no expandiría su empresa en el 2024, expresó en una entrevista con Infobae Colombia cuál era su opinión sobre el rumbo del país, en particular en materia económica.

Te puede interesar: Gobierno dará bienestarina con yuca: estos son los nuevos ingredientes con los que se alimentarán los niños del país

Hernández también expresó su preocupación frente al posible impacto en el país de la reforma laboral, propuesta que se está debatiendo en el Congreso. Esto se da después de conocer las cifras que arrojó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) sobre el crecimiento económico en el tercer trimestre de 2023, cuando Colombia experimentó una contracción del 0,3% en comparación con el mismo periodo en 2022.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Exministro de Hacienda opina que las reformas del Gobierno son “malas en su contenido” y peligrosas en un punto de vista fiscal

El empresario colombiano destacó, como uno de sus puntos principales, que se enfocará en preservar la sostenibilidad de su empresa y de los 2.000 empleados que están bajo su gestión. Dada la situación actual, priorizará resguardar lo ya establecido en lugar de buscar expansión.

Mario Hernández celebrando los 45 años de su empresa - crédito archivo suministrado Mario Hernández

“Las cifras están cayendo, la construcción, las ventas, todo está cayendo. Nosotros también estamos cayendo. Por eso, hemos parado el crecimiento a la espera de ver qué pasa”, afirmó Hernández en diálogo con este medio, y explicó que la lógica de la producción es que “si no hay consumo, no hay ventas; sin ventas, no hay producto”.

Te puede interesar: Miguel Uribe Turbay atacó al Presidente por alto costo de la vida en Colombia: “No podemos olvidar que Petro y sus aliados dispararon la inflación”

Dijo que, similar a la situación que atravesó tanto el país como su empresa en pandemia, en este momento su compromiso es sostener los empleos que dependen de su marca de diseño de accesorios y zapatos.

“La marca está cumpliendo 45 años; yo quedé huérfano a los 10 años y desde ahí estoy trabajando. Llevo 70 años en eso, lo que tenemos hoy en día es el resultado. Nuestra gente entra de aprendiz y sale de maestro; ellos son artesanos, pero hoy en día, con la situación, las cosas están complicadas”, contó.

Mario Hernández invitó a Gustavo Petro a almorzar “cuando quiera”

“Qué lástima que la izquierda no esté funcionando, porque si funcionara acabaríamos con la pobreza. Así nos va bien a todos”, expresó Mario Hernández al preguntarle por su opinión sobre la gestión que ha hecho Gustavo Petro como presidente de Colombia.

El empresario agregó que aunque la pandemia por el nuevo coronavirus marcó una temporada difícil para la economía tanto nacional como internacional, ahora ve con ojos más pesimistas el futuro de Colombia: “Estamos peor, porque para combatir la pandemia del covid-19 encontramos la vacuna. No hemos encontrado la vacuna ahora para la izquierda”.

El empresario Mario Hernández se refirió a las consecuencias que, según él, traería la reforma laboral - crédito Mario Hernández/ Instagram

Si bien en otras ocasiones Hernández había dicho que no se reuniría con el presidente Gustavo Petro, como lo hizo saber en una columna de opinión titulada No me reuniré con Gustavo Petro en el medio Portafolio y que fue publicada unos meses previos a las elecciones presidenciales de 2022, esta vez mencionó que, por la situación, está dispuesto a concretar un encuentro: “No me ha invitado (Petro) a reunirme con él; pero está invitado aquí a almorzar a la fábrica cuando quiera”.

El empresario aseguró a Infobae Colombia que su único propósito es “construir país”: “Este es mi país. Aquí estoy. Aquí me quedo. No me interesa ningún puesto ni ninguna clase de negocios con el Estado”.

La reforma laboral y otros aspectos que preocupan al empresario

“El país está estancando por la caída de las ventas: la gente más pobre todos los días”, expresó Hernández. Agregó que le preocupa el impacto de la reforma laboral, porque esta subirá los costos que deben pagar los empresarios y estos serán trasladados, a su vez, a los productos: “La reforma nos hace menos competitivos con el resto del mundo”.

Sobre la reforma a la salud mencionó que si bien está de acuerdo con que es necesario hacer algunas correcciones al sistema de salud, no le parece adecuado hacer las transformaciones que está planteando el presidente: “Mire lo que está pasando con las drogas, con los guerrilleros, con la inseguridad. Este sistema (de izquierda) no ha funcionado en ninguna parte del mundo”.

Hernández afirmó que como la izquierda nunca había gobernado en Colombia, entonces “están aprovechando y gastando, con los viajes que están haciendo”. Precisamente, Gustavo Petro es el presidente que más viajes ha hecho en un año, rompiendo un récord con un total de más de una veintena.

Muchos colombianos se preguntan por qué un avión de la Fuerza Aérea estuvo en Orlando después de la participación de Gustavo Petro en la ONU - crédito Presidencia de la República y América Militar

Hernández hizo, incluso, una comparación de la llegada de Petro al Gobierno con una anécdota personal: “Eso es como la primera vez que yo fui a un buffet, me comí de todo y hasta me eché al bolsillo más comida”.

Finalizó diciendo que, de darle un consejo a Petro, le diría que revisara algunas de sus acciones, sobre todo las que son contrarias a los empresarios: “El Estado no está ahorrando para invertir en la pobreza, todos están aprovechando la oportunidad”.