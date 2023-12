Gustavo Petro se reunió con gobernadores “no alineados”: balance del encuentro dejó reacciones contrarias

En la Casa de Nariño, se llevó a cabo la reunión entre el presidente Gustavo Petro y el segundo grupo de gobernadores, considerados como los "no alineados" - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Se efectuó el martes 12 de diciembre en la Casa de Nariño el esperado encuentro entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el grupo de 18 gobernadores electos que no hacen parte de la coalición de Gobierno, que se extendió por más de tres horas y en el que se tocaron diferentes temáticas que afectan a las regiones, con miras al nuevo periodo de los mandatarios locales (2024-2027).

“Completo la reunión con todos los gobernadores electos del país”, publicó en su perfil de X (antes Twitter) el jefe de Estado, acompañado de una foto en la que posó con los recién elegidos, que no habían sido tenidos en cuenta en el primer encuentro, que se efectuó el 7 de noviembre con 14 mandatarios.

Con este mensaje en su perfil de X, el presidente Gustavo Petro se refirió al encuentro con los gobernadores del país, que se llevó a cabo en la Casa de Nariño - crédito @petrogustavo/X

En el grupo de gobernadores que hicieron parte de la reunión se destacan Andrés Julián Rendón (Antioquia), Eduardo Verano de la Rosa (Atlántico), Jorge Emilio Rey (Cundinamarca) y Dilian Francisca Toro (Valle del Cauca). Al igual que Luis Francisco Ruiz Aguilar (Caquetá), Elvia Milena Sanjuán (Cesar), Erasmo Elías Zuleta (Córdoba), Jairo Alfonso Aguilar (La Guajira) y Rafael Martinez (Magdalena).

A este grupo se sumaron Rafaela Cortés Zambrano (Meta), William Villamizar (Norte de Santander), Carlos Andrés Marroquín (Putumayo), Juan Miguel Galvis (Quindío), Juan Diego Patiño (Risaralda), Juvenal Díaz (Santander), Lucy Inés García (Sucre), Adriana Magali Matiz (Tolima) y Hecson Alexys Benito (Vichada).

Reacciones contrarias al encuentro de los gobernadores con Gustavo Petro

Mientras Rendón quedó insatisfecho con el encuentro, a juzgar por sus declaraciones, en la que dio a conocer que esperaba que se resolvieran interrogantes en torno a temas que “no tuvieron respuesta”, Toro ponderó el encuentro con el primer mandatario y que las asperezas generadas en la contienda electoral quedaron atrás, con lo que lo calificó de 2p

“Sentí que, no solo lo que planteé, sino muchos de mis compañeros, no tuvo respuesta. Este fue un primer diálogo, es el primer camino para trabajar en línea institucional con todo lo que exige la población colombiana y ojalá en los próximos encuentros pueda tomar lugar”, afirmó Rendón, gobernador electo de uno de los departamentos de mayor relevancia.

A lo que se refirió el mandatario electo es a las tres grandes preocupaciones: la seguridad, que se abordó, según él desde una mirada más mundial, con el tema de las drogas, sin que se aterrizara al contexto colombiano; la construcción y terminación de vías de cuarta generación, un aspecto vital para Rendón; y la delegación de la actividad minera, en la que esperaba se plantearan cambios sustanciales.

Un total de 18 gobernadores electos hicieron parte de este encuentro con el presidente Gustavo Petro, efectuado en la Casa de Nariño, en el que se habló de la actualidad del país - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Contrario a lo que dijo Toro, exdirectora del partido de la U, que valoró que se dejen atrás los problemas que hubo en campaña. “Lo más importante es trabajar por el país, juntos, y es lo que el presidente quiere y nosotros también: trabajar en unos compromisos para mejorar sus condiciones de vida. Esta reunión ha hecho posible que nos unamos más y escuchar las prioridades del Gobierno”, añadió la gobernadora.

Para Dilian Francisca, la única forma para mostrar resultados es a través de un trabajo articulado con el Ejecutivo, que vincule también a los alcaldes en un propósito común en los territorios.

“Aquí no hay gobernadores rojos amarillos o verdes, somos un solo país para sacar adelante el país, no hay divisiones”, destacó por su parte la alta consejera para las Regiones, Sandra Ortiz, al término de la reunión efectuada en Palacio. Y con lo que le bajó a la controversia por esta reunión, que se hizo de manera fraccionada: primero con los gobernadores oficialistas, y luego con los que no hacen parte de la coalición.