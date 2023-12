Ana Karina Soto estará ausente de Buen día, Colombia por una enfermedad

La presentadora se ausentará de las cámaras debido a una enfermedad - crédito Ana Karina Soto/ Instagram

La presentadora de televisión Ana Karina Soto ha sido tendencia en redes sociales tras haberse ausentado inesperadamente de los programas Mañana Express y Buen día, Colombia, del Canal RCN, debido a una enfermedad.

La comunicadora, que comparte su jornada laboral a través de la red social Instagram, se vio obligada a detener sus trabajo ante las cámaras y buscar atención médica inmediata el lunes 11 de diciembre de 2023: “Estoy hablando extraño, me duele la garganta, tengo fiebre, me duele el cuerpo, me duele todo... ¡Ay, ojalá que no me vaya a dar gripa, qué jartera!”, expresó la colombiana en sus redes.

Posteriormente, la esposa del actor Alejandro Aguilar habló con sus seguidores y reveló que su ausencia se debe a una infección en las amígdalas: “Seguí maluca de la garganta, con mucha fiebre y escalofríos, fui a la enfermería del canal. La doctora me vio, me revisó y me dijo que tenía una infección en las amígdalas, me mandó antibiótico y me dijo que todos los síntomas que tenía eran por la infección. No era gripa, sino las amígdalas inflamadas”, expresó la presentadora ocañera.

La presentadora colombiana tiene una infección en las amígdalas que le impide estar en el programa matutino - crédito Ana Karina Soto/ Instagram

La infección que presenta la actriz de la novela La costeña y el cachaco la mantendrá alejada de las cámaras del Canal RCN por al menos dos días mientras se recupera: “A descansar, dos días me incapacitaron. Quería contarles que por eso no pude estar en Buen día Colombia, porque en Mañana Express ya me empecé a sentir muy mal y la doctora me incapacitó, me mandó para la casita y mañana, tampoco, voy a estar en ninguno de los dos programas”, agregó la presentadora de televisión en su cuenta de Instagram en donde tiene más de un millón de seguidores.

La presentadora se mostró en cama al lado de su hijo Dante recuperándose mientras observa una serie con su pequeño hijo y, además, explicó la ausencia de su esposo, Alejandro Aguilar, quien se encuentra en Ibagué dictando clases: “Les mando muchos besitos, mañana pues no voy a estar en ninguno de los programas, voy a estar aquí en la casita recuperándome y pues nada, ya les contaré como avanzan mis amígdalas”, finalizó Soto.

Ana Karina Soto reveló que se ausentará dos días del programa matutino del Canal RCN - crédito @karylamas/ Instagram

En su carrera de más de 20 años, Ana Karina Soto ha enfrentado críticas por mantenerse activa en el medio, lo que discutió en una reciente entrevista en el programa de entretenimiento Lo sé todo, en donde defendió su pasión por el trabajo y su experiencia. Incluso afirmó no tener planes de retirarse y recalcó la importancia de valorar la carrera profesional en el ámbito televisivo.

“No quiero que sea pronto porque me gusta mi trabajo y que te paguen por eso, es una bendición. Eso va a llegar a pasar, pero que pase dentro de muchos años (...) En este medio, en Colombia, si llevas mucho tiempo la gente empieza a decir que les paso a las nuevas generaciones; que lleguen, magnífico, pero también estamos los que tenemos carrera y experiencia”, expresó la Soto para el programa del Canal 1.

La presentadora ocañera habló de su trayectoria en la televisión colombiana, la cual tiene más de 20 años - crédito Ana Karina Soto/ Instagram

Su compromiso con la audiencia y la transparencia con sus seguidores ha servido como un factor de conexión con el público por eso agradeció a los televidentes: “Lo hago con mucho respeto a todos los televidentes y por eso lo hago con tanta pasión y seriedad. Llevo muchos años en el medio y uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero es más la gente que me quiere”, agregó la modelo.

Soto alcanzó el reconociendo a nivel nacional tras su participación en el reality Protagonistas de nuestra tele en el año 2002. Desde entonces, ha desarrollado su carrera en la televisión colombiana participando en varias telenovelas y programas de entretenimiento.