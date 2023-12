Sara Uribe confesó que lanzará un libro sobre su vida en el que habrá detalles inéditos

Sara Uribe reveló que lanzara un libro de su vida y unas conferencias para el año 2024 - crédito @sara_uribe/Instagram

La modelo y empresaria Sara Uribe reveló que emprenderá proyectos nuevos para el año 2024, entre esos, lanzar su autobiografía en la que confesará detalles inéditos de su vida.

Sara Uribe no deja de sorprender a sus seguidores al confesar en una entrevista para el programa Lo sé todo, del Canal 1, que el año que ya se acerca estrenará un libro sobre su vida, unas charlas y otros propósitos que beneficiarán a su crecimiento laboral.

La presentadora paisa escribirá una autobiografía en la que hablará sobre todos los aspectos de su vida que le han permito ser una mujer diferente - crédito @sara_uribe/Instagram

“Este año escribo mi libro, este año empiezo mis conferencias y este año tengo mi propio show. Voy a escribir la vida de Sara Uribe, lo difícil me ha hecho grande, fuerte, poderosa, hermosa y llena de vida”, revelo la modelo en el programa de entrenamiento.

La exparticipante del reality Protagonistas de nuestra tele ha estado involucrada en varias polémicas a lo largo de su carrera. Una de ellas ha sido su pasada relación con el futbolista colombiano Freddy Guarín, la cual ha ocupó la atención de los internautas. En la actualidad, Sara y Freddy llevan una buena relación por su hijo, Jacobo Guarín Uribe.

Uribe fue atacada en redes por su relación con el deportista y ha generado controversia por sus otras relaciones fallidas, como Jhoan Álvarez, Daniel Calderón, y la hasta la supuesta unión con el hijo de Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, exnarcotraficante y exparamilitar, aunque la presentadora manifestó que se arrepiente de no haber pensado las cosas bien.

La modelo colombiana confesó que si pudiera regresar el tiempo pensaría mejor sus decisiones - crédito @sara_uribe/Instagram

“Si me dijeran en este momento... quisieras devolver el tiempo para no haber hecho algo, de pronto te digo: Sí, claro. En este momento a mis 32 años... ojalá hubiera tenido otras bases, otro acompañamiento de las personas más cercanas, hubiera escuchado más a Dios... hubiera dicho ‘No’ porque no va a ser bonito, va a ser muy traumático y el amor no tiene por qué ser traumático. El amor no tiene que vivirse de esa manera. Yo hubiera dicho ‘No’, pero tenía que pasar. Me forjó, me formó, me dio carácter, me inspiró muchísimo para ser la persona fuerte que soy ahora... porque soy capaz de decir ‘No’”, indicó en el programa de YouTube La sala de Laura Acuña.

Adicionalmente, la modelo ha sido objeto de crítica en las plataformas digitales por comentarios o publicaciones que han provocado debate entre sus siete millones de seguidores y detractores. En varias ocasiones, a la presentadora le ha tocado vaciar a más de un usuario por los comentarios negativos.

Sara Uribe se defendió de las criticas que recibe a través de las redes sociales - crédito @sara_uribe/Instagram

“Cada vez me impresiona más el poder que muchos encuentran en redes sociales para escudarse detrás de un teléfono y soltar toda su frustración, su tristeza e infelicidad en un post de una persona que ni conocen”, expresó Uribe en su momento a través de la red social

La modelo paisa envió un mensaje a los destructores de las plataformas digitales, para hacerlos caer en cuenta de que hay su ser humano detrás de las pantallas de los celulares: “Qué rico es tener un mundo más humano, más feliz, en el que todos nos complementamos sin pasarnos por encima. Este es un perfil en el que encontrarás a una mujer real, con sus altibajos, intentando ser lo mejor que puede ser”.

En la actualidad, la presentadora paisa se encuentra enfrentando un momento difícil en su vida debido a que mamá se volvió adicta a los medicamentos: “Hasta ese punto llegamos nosotros como hijos, como familia. (...) Cuando está desesperada y su fortaleza se acaba y sus momentos de lucidez le dan para llamarme a pedirme más droga: ‘Hija, por favor, cómprame, que ya me dio más gripa. Hija, por favor, es que ya me está doliendo una uña’”, reveló la modelo para la revista Semana.