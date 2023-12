Teófilo Gutiérrez se fue a los golpes con un compañero de equipo en campeonato de barrio

El jugador de 38 años protagonizó pelea durante un torneo aficionado - crédito @@ToqueSports/X

Teófilo Gutiérrez no sale de una para meterse en otra. El jugador barranquillero, que jugó el último semestre de la Liga BetPlay Dimayor con el Deportivo Cali, estuvo envuelto en una pelea con un compañero de equipo durante un torneo aficionado.

Te puede interesar: Expresidente del Cali lanzó duras críticas al club: “Para ser parte de la institución hay que ser torcido”

En el video se aprecia el momento en el que el ex River Plate, discute con uno de los asistentes al encuentro y luego cruzó algunas palabras con el jugador marcado con la camiseta 14, lo que llevó a que ambos se agredieran entre sí, obligando a la intervención de terceros para calmar los ánimos.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Deportivo Cali le dijo adiós a una de sus figuras: Teófilo Gutiérrez no seguirá siendo azucarero

Los hechos se presentaron durante la realización de la Copa de Campeones en la cancha Simón Bolívar, ubicada en el barrio que lleva el mismo nombre, en la capital del Atlántico. De acuerdo con la información de algunos usuarios, el hombre que con el Teo se fue a los goles sería su cuñado; sin embargo, esta información no ha podido ser del todo confirmada.

No es la primera vez que Teo termina en este tipo de situaciones

Teófilo Gutiérrez tuvo varios enfrentamientos en su paso por Racing de Avellaneda - crédito @fotobairesarg/X

Entre 2011 y 2012, el nacido en la Chinita (Atlántico), se vistió con los colores de la Academia tras su paso por el fútbol de Turquía, en donde jugó con el Trabzonspor. En su etapa en Racing de Avellaneda, Teófilo Gutiérrez dejó un registro de 21 goles y cuatro asistencias en 41 partidos.

Te puede interesar: Teófilo Gutiérrez podría no seguir en el Deportivo Cali, sugirió el presidente del club: “Depende de él”

Sin embargo, Teo es más recordado por sus confrontaciones con sus compañeros de equipo, que llevaron a su salida del conjunto argentino luego de la derrota en el clásico de Avellaneda ante Independiente 4-1 en abril de 2012, que quedó para la historia no solo el abultado marcador en el Libertadores de América, sino lo que sucedido posterior al encuentro en el camerino de Racing.

Una vez terminado el partido, el ex Junior de Barranquilla se enfrentó a varios compañeros e incluso y amenazó con un arma en un hecho sin precedentes que conmocionó al fútbol argentino.

Durante una entrevista con el programa Son Aviones, el exjugador Brian Sarmiento, que para ese entonces fue compañero de Teófilo Gutiérrez, contó varias infidencias de lo que sucedió ese día dentro del camerino de Racing.

Cabe recordar, que Racing comenzó ganando el clásico a Independiente con tanto de Teófilo Gutiérrez; sin embargo, los Diablos Rojos lo dieron vuelta con un doblete de Facundo Parra. Las cosas se complicaron para Racing tras la expulsión de Bruno Zuculini.

Con 10 hombres, el panorama se agudizó para Racing que para ese entonces era dirigido por Alfio el Coco Basile, cuando se quedó con nueve jugadores debido a la expulsión de Teófilo Gutiérrez, que perdió los papeles al increpar verbalmente al árbitro Sergio Pezzotta.

“Termina el partido y estaba el Chino (Saja) diciendo ‘Entren entren y que no entre ningún dirigente y que no entre nadie’, y yo dije ‘chau’. Cuando entramos estaba él (Teo) ya vestidito con la mochilita, todo preparado para irse, como si fuese que ‘ya está, a donde está el tercer tiempo acá’”, dijo Brian Sarmiento.

La tarjeta roja endureció al capitán de ese momento, Sebastián Saja, que fue contra el colombiano, como cuenta Sarmiento:

El Chino viene, se empieza a sacar los guantes, ‘Se te acabó la joda, hijo de mil putas, te voy a matar’. Tres veces lo invitó a pelear, y (Teo) no se quiso parar, entonces le metió un cachetazo. ‘¿No te vas a parar?, ah, no te vas a parar, plum’. Y ahí medio que los separamos y salta Teo, de atrás, patada voladora. A lo Jackie Chan. Le pega medio de refilón y cae al piso. En el piso, le dimos un par de patadas por cagón y se para y ahí es cuando saca el chumbo. De la mochila saca así y dice ‘Vengan ahora maricas’, y yo lo tenía a medio metro“.

En 2018, el propio Teo se refirió a aquel episodio en charla radial con Esto es Racing: “Fue algo imprevisto, nadie esperaba eso. Ni yo mismo lo esperaba. Ni lo había pensado. Fue algo que sucedió en el momento. Entiendo también a mis compañeros: ellos estaban calientes porque me habían expulsado”, detalló. “En ese momento entendí y reaccioné de esa manera que me voy a reprochar toda la vida. Mis compañeros me transmitían su cariño, su amor, por todo lo que yo venía haciendo. Me reprochaban la expulsión porque decían que era un jugador muy importante en la cancha, que le transmitía mucho miedo al rival en temas futbolístico”, destacó.