¿Cómo viajar con su mascota en un avión?: así puede hacer la reserva anticipada y documentación requerida

Tenga presente los requisitos que exige la compañía aérea para que usted y su mascota puedan viajar con tranquilidad - crédito iStok

Con la llegada de diciembre, mes predilecto para las vacaciones de muchos colombianos, surge la necesidad de conocer las pautas para viajar con mascotas. Avianca y Latam, por ejemplo, proveen opciones para que los viajeros puedan trasladarse junto a sus animales de compañía. Aquellas personas que deseen llevar a sus perros o gatos durante sus desplazamientos aéreos deben tener presente los requisitos, los costos asociados y el proceso de inscripción en estas aerolíneas.

Las compañías aéreas dieron a conocer las condiciones para transportar animales de compañía, tales como perros y gatos, así como perros de soporte emocional (presentando un certificado médico emitido por un profesional de la salud mental que demuestre su condición para volar con su mascota) y de servicio (entrenados para trabajar o realizar tareas en beneficio de una persona calificada con una discapacidad).

Ambas compañías, aceptan perros y gatos mayores de 4 meses de edad. Se requiere documentación sanitaria y un formulario para el transporte en bodega o cabina, el cual podrá solicitar a los agentes de servicio en el counter. La reserva de este servicio debe hacerse con más de 48 horas de antelación al vuelo.

Requisitos

Los viajeros deben tomar en cuenta que se permite un máximo de dos mascotas por pasajero, sujetas a ciertas condiciones. Una puede ir dentro de la cabina si entre la mascota y su contenedor no superan los 10 kg, mientras la otra debe viajar en bodega. De igual forma, el abordaje del cliente y su mascota podría ser rechazado si representan un riesgo para la salud o seguridad de los pasajeros y la tripulación. “El reembolso del valor de su tiquete no aplica si su mascota no cuenta con la documentación sanitaria y veterinaria exigida o presenta un comportamiento agresivo”, explicó Avianca.

Estas son las condiciones para hacerlo por la aerolínea colombiana - crédito Avianca

Asimismo, se destacan las restricciones para clases ejecutivas y aviones específicos, así como la prohibición de transportar animales en vuelos hacia destinos como las Islas Galápagos, Reino Unido, Aruba y Curazao, con algunas excepciones.

En el caso de Latam, debe tener pasajes para viajar en cabina Economy o Premium Economy. Además, el peso máximo (suma total de tu mascota y el guacal) de 45 kg / 99 lb, o hasta 32 kg / 70 lb si viaja hacia, desde o vía Europa, Argentina o Venezuela y no formar parte del listado de razas peligrosas o braquicefálicas.

Lo que necesita

Debe presentar una fotocopia de su carné de vacunación, su certificado de inspección sanitaria, expedido por un médico veterinario, donde indique el número de matrícula profesional. También debe llevar el formulario para el transporte de mascotas en bodega y cabina completado e impreso.

Para las mascotas que viajan en cabina, se requiere un contenedor flexible con dimensiones máximas de 55x35x25 cm y la mascota no debe exceder la altura de 20 cm. Por otra parte, las que viajen en bodega, pueden hacerlo en contenedores rígidos que no incluyan en su peso total más de 50 kg. Las aerolíneas no proveen los contenedores (guacales), por lo que los viajeros deben encargarse de llevar uno que cumpla con los requisitos establecidos.

Tenga presente los requisitos para viaja con su animal de compañía - crédito Avianca

Precios

Los precios para el transporte de mascotas con las compañías varían según el origen y destino del vuelo, y la modalidad de transporte; es decir, si el animal viajará en cabina o en bodega. Los costos pueden ser consultados a través de la página web de la respectiva aerolínea. Es fundamental que los pasajeros cumplan con todos los requerimientos, ya que, de lo contrario, podrían ser sujeto de denegación de embarque sin derecho a reembolso del billete.