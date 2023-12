Amparo Grisales sorprendió al hablar de su relación con los otros jurados de Yo me llamo fuera del programa: “Me da nostalgia”

La Diva de Colombia habló de la relación que tiene con los otros jueces de Yo me llamo - crédito Caracol Televisión/Captura de pantalla

Yo me llamo se encuentra en uno de sus momentos más emocionantes para los televidentes, debido a que la exigencia ya es tanta durante la recta final que han salido varios de los que en algún momento fueron considerados favoritos. Mientras los que quedan buscan mantenerse, ha habido varias sorpresas.

Una de las más recientes fue la presentación de los miembros del jurado en tarima. Amparo Grisales, por ejemplo, cantó un tema inédito a ritmo de tango y fue elogiada tanto por los presentadores, así como por la inteligencia artificial Sinfoni, con la que paradójicamente la actriz había tenido roces en el pasado.

“Fue como una idea de mi mamá y con mi hermana llamamos al maestro Cristián Báez, que creó la canción basada en mi frase ‘me ericé’. Pasaron los años y de repente mi hermana me dice ‘¿por qué no has sacado la canción?’ Mis expectativas no eran muy grandes y la deje ahí”, expresó después de su show.

César Escola, Amparo Grisales y Pipe Bueno son los jurados de Yo me llamo - crédito Caracol Televisión

Pocos minutos después de bajarse del escenario, la manizaleña se desahogó sobre un tema del que había habido mucho silencio hasta el momento. Se trata de la relación que tienen los jueces por fuera de la competencia, lejos de las cámaras y cuando se acaba cada temporada.

El tema salió a colación porque César Escola confesó cómo se sentía al recordar que ya se encontraban cerca del final de la edición actual del concurso de imitadores de la televisión colombiana.

“Estoy sintiendo nostalgia porque llega el final de ‘Yo me llamo’ y me despido de mucha gente, me despido de Amparo, de Pipe, y entonces me agarra la nostalgia porque soy muy emotivo con esas cosas”, comentó el argentino, abriendo el espacio para que apareciera una inesperada respuesta de su compañera.

De acuerdo con la actriz, la distancia que se abre entre ellos cuando salen de “vacaciones” de Yo me llamo ocurre por falta de iniciativa. “Pues llama, porque también te pierdes cuando termina Yo me llamo, llama de vez en cuando, vamos a comer. Yo te llamo, tú me llamas”, agregó la artista.

Así las cosas, la Diva de Colombia dio su perspectiva de la situación planteada por el músico. “La verdad, yo feliz de terminar, irme de vacaciones, a otro proyecto y volver a empezar y volver a reencontrarnos, si Dios nos deja caminar por este planeta. Me da nostalgia los que se van yendo. Ya cuando gana el ganador me da mucha alegría, ver uno graduado por lo grande. Pero la verdad no me siento triste, hay que vivir el día a día con emoción y felicidad”, expresó.

Amparo Grisales le respondió a quienes la critican - crédito @agrisales333/Instagram

Ya en cuanto a la competición, el 7 de diciembre fue eliminado el doble de Gilberto Santa Rosa y el de Carín León se llevó siete millones de pesos a casa por ser el mejor de la velada. Este último irá a la gran final junto a los imitadores de Luis Miguel, Miguel Bosé y Shakira.

Amparo Grisales va de frente contra las críticas

De la misma manera en que habló de su amistad con los otros jueces, desmintiendo rumores de una supuesta frialdad entre ellos, también ha tenido que aprovechar las cámaras o las redes sociales para disipar críticas que le llegan por temas como el de su edad.

“A mí me encanta haber vivido tantos años, 700 años, porque conozco a todos lo de la historia, conozco mucho, soy una sabia, conozco de todas las épocas, de todos los siglos, divino, me encanta. Es gente (los que la juzgan) que no me conoce, no sabe nada de mi vida, ni qué como, ni con quién duermo”, dijo en su momento la caldense.