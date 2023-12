Iván Lalinde respondió a la pregunta de cuándo perdió la virginidad: “¿Por qué son así?”

El presentador de Día a Día respondió preguntas de sus seguidores en sus redes sociales, incluyendo una relacionada a su sexualidad - crédito @ivanlalindeg/Instagram

Alejado de todos los escándalos y con una vida personal reservada, así se ha mantenido Iván Lalinde a través de sus más de 20 años de carrera frente a las cámaras. Sin embargo, sus seguidores siempre quieren saber conocer de su intimidad.

De hecho, en una dinámica de preguntas y respuestas que hizo con su audiencia por medio de su cuenta oficial de Instagram, el presentador recibió el interrogante de un usuario que mostró curiosidad por la edad en que la celebridad perdió la virginidad.

Entre risas, él respondió. “Por qué son así, la verdad no me acuerdo”, expresó el paisa en un breve clip mostrando el mejor de los ánimos. Lejos de mostrarse ofendido por el comentario, decidió gozarse el rato y seguir interactuando con sus fans.

En otros videos del mismo carrusel, el conductor de producciones como El precio es correcto, La voz o Día a día se puso sensible, debido a que recordó a su fallecida madre justo días antes de la celebración de las fiestas de diciembre.

“Esta Navidad voy a trabajar, trabajar y trabajar. Ya el 22 [cumple un año de muerta], va a hacer una Navidad rarita. Pero igual la vamos a recordar cómo ella era en estas fechas, muy alegre. La vida sigue, sí o sí, la vida sigue”, compartió el personaje público.

Lalinde no acostumbra a revelar mayor detalle de su vida privada. De hecho, en algún momento en entrevista con la emisora Tropicana explicó por qué se comportaba de manera prácticamente enigmática.

“Yo tengo mi familia muy conformada y soy muy feliz así, y la manejo de una manera bien. Las señoras conmigo son fantásticas, me hablan, me dicen, me preguntan y yo manejo también mi espacio. Yo me considero, así suene a frase de cajón, un bendecido y afortunado, y todos los días doy gracias”, comentó inicialmente al hablar de su pareja.

Cuando en el mismo diálogo le preguntaron por qué nunca había mostrado a su amor expuso que “a mí no me gusta, me parece tan rico que haya misterio. En el amor soy feliz, vagabundo, conquistador y callejero”, aseguró el periodista, que aprovechó para aseverar que entre “el cielo y la tierra no hay nada oculto”.

Tal prudencia, dice él, también lo acompaña para poder estar alejado de chismes, sin darle a los demás de qué hablar. “Porque además yo la he hecho bien. Y nunca he sido falso, ni nunca he sido doble; siempre, todo el que me conoce, y cuando digo todo el que me conoce es el que ha hecho parte de mi empresa, que hace parte de mi equipo, el que me ha contratado, el que me ha llevado, donde me ha llevado, siempre ha sabido quién es Iván Darío Lalinde; yo nunca lo he negado”.

Y es que se considera un hombre extremadamente familiar, al punto que ha destacado que otra de las razones por las que salvaguarda tanto la imagen de sus parientes es porque para él son “un tesoro”. Eso era lo que pensaba de su mamá, a quien perdió recientemente.

“Sí, definitivamente los ojos son la ventana del alma. Y con la mamá lo que hacíamos era, literalmente, VENTANEAR felices y disfrutarnos al máximo. Ver hasta lo más profundo de nuestro SER. Nos conectábamos con las miradas. PUNTO FINAL. Y sigo conectado. Parece que fuera ayer. ¿No dizque el tiempo lo cura todo?”, dijo el paisa en su momento.