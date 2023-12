Video: intentaron robar una maleta en un restaurante, pero los dejaron libres porque no se concretó el delito

Al parecer, los presuntos ladrones no fueron ni capturados ni judicializados- crédito @ChatoRomero/X

La inseguridad continúa como una de las más grandes problemáticas en Bogotá. Los criminales permanecen al acecho de la ciudadanía y, ante el más mínimo descuido, los delincuentes aprovechan para cometer robos, secuestros y asesinatos, generando pánico y temor en la población civil.

En uno de los más recientes casos registrados en la capital colombiana, dos hombres que ingresaron a un establecimiento comercial de la ciudad intentaron hurtar la maleta de una persona que se encontraba almorzando y que tenía sus pertenencias en el suelo.

Según se observa en videos de las cámaras de seguridad del restaurante en el que se registraron los hechos, dos hombres, que aparentemente iban a consumir alimentos en el establecimiento, ingresan al local y se sientan en dos mesas distintas. Uno de ellos se postra cerca del comedor en el que permanece un sujeto que está acompañado de una mujer que sería su madre.

Una vez sentados, los sindicados cruzaron un par de palabras y, en ese momento, se habrían percatado de que el hombre tenía su maleta en el piso, en un punto en el que habría sido imperceptible que él se diera cuenta de que alguien la tomara.

Así las cosas, el criminal que permanece más cerca del objetivo toma su celular y simula estar en medio de una llamada, mientras que con su pierna izquierda comienza en sus intentos por tomar la maleta. Mientras tanto, su cómplice, que estaba en la mesa del otro costado, se mantiene en el lugar, guardando completo silencio y observando el panorama a su alrededor.

Pocos segundos después, el hombre que se mantiene alejado del objetivo se pone en pie y se dirige a uno de los meseros del lugar antes de tomar su celular y simular una llamada. Simultáneamente, su compañero, que permanece “hablando” por teléfono, persiste en sus intentos por tomar la maleta. De hecho, el delincuente alcanza a tocarla con su pie izquierdo, pero no logra su objetivo de alcanzarla hacia el sector en el que él está.

Es ahí cuando uno de los meseros del establecimiento se dirige hacia donde este permanece y lo increpa, acompañado por uno de sus compañeros. En cuestión de segundos, todos los trabajadores del lugar toman al delincuente, mientras que su cómplice hace presencia en el lugar de los hechos.

Ambos criminales fueron arrinconados por los empleados del restaurante, mientras que la que pudo ser la víctima del hurto toma su celular y llama a las autoridades.

Los delincuentes no fueron capturados ni judicializados

No obstante, según dio a conocer el afectado a través de sus redes sociales, una vez dio aviso a la fuerza pública, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá informaron que como el crimen no se cometió finalmente, los delincuentes no podían ser capturados ni judicializados. Incluso, el sujeto señaló que los policías le notificaron la situación con “frustración“.

“Y la frustración la acabo de encontrar en el CAI. Como el delito no se cometió (es decir, no me robaron la maleta) no pueden capturarlos ni judicializarlos. Es terrible ver la frustración también de los agentes quienes con absoluta sinceridad me dicen que no es posible capturarlo”

El que pudo haber sido la víctima del hurto publicó una imagen de los presuntos ladrones, mientras que, al parecer, estaban siendo indagados por uniformados de la Policía que llegaron al lugar de los hechos. Uno de ellos vestía un traje de paño azul, mientras que el otro portaba un traje gris.

“Estos dos ladrones, seguirán entonces, delinquiendo mientras los ciudadanos que creemos en las instituciones y leyes nos vemos burlados”