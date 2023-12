Hombre es buscado por su familia en Engativá: salió a comprar el desayuno y no volvió

El hombre de 43 años se encuentra desaparecido desde hace cuatro días - crédito Facebook

La odisea para la familia de Iván Darío Triana inició en la mañana del 30 de noviembre, luego de que el hombre de 43 años saliera sobre las 7:00 a. m. de su casa ubicada en el conjunto Multifamiliares Manzana Cortijo, de la localidad de Engativá, ya que desde ese momento no se tiene información sobre su paradero.

Su familia lo describe como un hombre de piel trigueña, de contextura delgada, ojos marrones y cabello corto; de la misma forma, Johana Patricia Espinosa, su esposa, afirmó a Noticias Caracol que Triana no tenía consigo su teléfono celular ni ningún tipo de documento.

Espinosa afirmó que su esposo salió a comprar pan, y que solo tenía una cantidad mínima de dinero, vestía una chaqueta azul, un pantalón gris y unos tenis negros. Iván Darío Triana es casado desde hace 11 años y es padre de una niña de siete años.

“Por favor, yo pido a las autoridades que nos colaboren, que nos ayuden de verdad con la búsqueda de mi esposo. Se los suplico de corazón. Esto no es usual en él, esto no sé por qué pasó, si le dieron algo. No me explico de verdad”, expresó Johana Espinosa a Noticias Caracol.

Aunque la vivienda en la que reside Iván Darío Triana cuenta con cámaras de seguridad, en esta se observa al hombre doblar en la esquina sin ningún tipo de persona siguiéndolo. Su esposa ha solicitado al conjunto las grabaciones de los demás puntos, pero estas no han sido entregadas.

”Hemos enviado correos haciendo la solicitud, ya tenemos la carta del reporte de la Sijin, pero no nos quieren dejar ver los videos y sabemos que con eso podemos ver a qué dirección fue, si le dieron algo o qué pasó”, afirmó Espinosa a El Tiempo.

Desde la Policía Metropolitana de Bogotá afirmaron que hay patrullas del cuadrante rondando los humedales Juan Amarillo y Jaboque; de la misma forma, se encuentran en comunicación constante con los grupos comunitarios de la localidad.

En caso de que alguna persona tenga información sobre el paradero de Iván Darío Triana, su familia, los números de contacto son: 3046499689 y 3155783374.

Más de 4.000 personas han sido reportadas como desaparecidas durante 2023 en Colombia

De acuerdo con Medicina Legal, en 2022 fueron reportadas 3.737 personas como desaparecidas, cifra que fue superada en 2023, debido a que, con corte en septiembre, se han registrado 4.403 denuncias de esta índole.

De estas, 4.342 son denuncias en territorio colombiano y 60 en el exterior; en el informe entregado por Medicina Legal se destaca que 2.225 casos son por desaparición de hombres, pero en menores de edad, se han registrado más del sexo femenino, con 1.039 casos.

Hasta el momento, 2.375 de estos casos no han sido cerrados. De los resueltos, 1.856 personas fueron encontradas con vida, mientras que en 172 casos se registró el hallazgo del cadáver.

A pesar de que existe la creencia de que se debe esperar 72 horas para reportar que una persona está desaparecida, ante cualquier denuncia de ese tipo se puede solicitar el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) con el que se activa de manera inmediata la presunción de ausencia.

El denunciante debe suministrar el nombre completo, rasgos y características de la persona que está siendo buscada y, en caso de que las autoridades se nieguen a recibir y activar el MBU, estarían incurriendo en una falta disciplinaria.