Petro respondió al fiscal Barbosa y defendió a la Primera Línea: esto fue lo que dijo

El presidente Gustavo Petro salió en defensa de los jóvenes de la denominada Primera Línea y que designó gestores de paz, a los que el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, anunció que los va a recapturar. Esto luego de que la Corte Constitucional, al respaldar la ley de Paz Total, advirtiera que no se puede dar estatus de voceros de paz a personas privadas de la libertad.

En X, el presidente dijo que los jóvenes de la Primera Línea no son victimarios, sino víctimas del Estado y que la protesta social no puede criminalizarse: “Los jóvenes de primera línea y de segunda y de tercera, y más allá no son victimarios, son las víctimas de un estado que no solo les quitó ojos y los encarceló por miles sino porque los dejó sin educación y sin oportunidades. Jamás la protesta social debe criminalizarse. Eso no es posible en un Estado Social de Derecho”.

El presidente Petro se refirió al anuncio del fiscal Barbosa sobre la libertad de los jóvenes de la primera línea designados gestores de paz - crédito @petrogustavo/X

También se refirió a la decisión de la Corte Constitucional, a la que agradeció respaldar la ley de Paz Total y le dio la “razón”:

“La Corte Constitucional, a la que agradezco su apoyo a la posibilidad de hacer una política de paz, tiene razón. Los jóvenes que criminalizaron por protestar no son sujetos de una ley de paz simplemente porque esos jóvenes nunca estuvieron en guerra. Esos jóvenes nunca debieron estar presos. Lamentable la sociedad que se alegra de su juventud presa, con razón esa sociedad sin democracia aplaudía que asesinaran 6.402 de sus hijos inocentes solo para creer en una seguridad basada en los muertos y en las rejas”

¿Qué fue lo que dijo el fiscal Barbosa?

Francisco Barbosa dijo que la Fiscalía ordenará expedir nuevamente las órdenes del presidente Gustavo Petro - crédito Fiscalía

La publicación del presidente la hizo contestado a una de Noticias Caracol en la que el fiscal Barbosa reiteró lo que había anunciado en el III Encuentro de la Jurisdicción Disciplinaria.

“Personas de primera línea no van a poder salir (de cárceles) en Colombia. Los victimarios no pueden estar por encima de las víctimas”, anunció el fiscal Barbosa, que añadió: “Los colombianos no pueden estar sometidos a que todo el tiempo tengamos un Gobierno que piense en los criminales y no en la gente de bien”

El fiscal Barbosa, en su intervención, advirtió que la Corte le dio la razón en su defensa a la institucionalidad: “Es una decisión que me parece muy importante, porque respaldó y le dio un espaldarazo profundo a la Fiscalía General de la Nación de Colombia en la defensa por la institucionalidad judicial de este país (...) Seguramente los fiscales, en el marco de su autonomía e independencia en los próximos días solicitarán las órdenes de captura a quienes se designaron voceros de paz, se encontraban en libertad y se les otorgaron esas libertades”.

También recordó que en enero de 2023 le señaló al presidente Petro la necesidad de “establecerse una ley de sometimiento”, además de reparar en que “no deberían utilizar ese mecanismo para levantar o buscar el levantamiento de órdenes de captura”, por lo que insistió en decir que la Corte respalda sus observaciones sobre las designaciones de los gestores de paz del Gobierno nacional:

“Hoy la Corte Constitucional nos avala esa posición diciendo que la ley de sometimiento es necesaria y tiene que ir al Congreso de la República. Hace unos minutos el Ministro de Justicia señaló que iban a presentar la Ley de Sometimiento”

Además, dijo que hay que saber reconocer diferencias que existen entre los voceros de paz y los gestores de paz: “Hay que distinguir la palabra (voceros) con gestores de paz, que es otra figura jurídica que está amparada por la ley 975, de personas que hacen parte de organizaciones al margen de la ley que pueden además tener esa figura, pero aquellas que no hacen parte de organizaciones al margen de la ley. La Corte Constitucional colombiana nos ha dicho también que es inconstitucional en lo atinente a personas privadas de la libertad que la obtuvieron de esa manera”.