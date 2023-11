“Revivieron” a Diomedes Díaz con inteligencia artificial, pero no para cantar un vallenato, sino para leer un libro

Camilo Peñalver, un joven escritor y creador de contenidos originario de Santa Marta, ha alcanzado un notable éxito en redes sociales, especialmente en TikTok. Utilizando la inteligencia artificial, logró recrear la voz del célebre cantante de música vallenata, Diomedes Díaz.

Te puede interesar: Un año de conversaciones con ChatGPT culmina en la sorprendente crisis de OpenAI

El video, que ha superado las 40.000 visualizaciones hasta el momento, exhibe la fusión de la tecnología y la cultura en una propuesta que ha resonado entre los usuarios de la plataforma.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: El Ministerio TIC quiere convertir a Colombia en líder en inteligencia artificial: esta es la estrategia

El proyecto, que se destaca por su apuesta creativa, combina el desarrollo tecnológico con la sensibilidad artística, ofreciendo una nueva expresión de la voz de Diomedes Díaz en un contexto narrativo fresco y original.

Esta recreación es ambientada en San Valo, una pueblo ficticio de la costa Caribe colombiana. La novela de Peñalver cuenta la historia de Carlos, un joven de 21 años que se enfrenta a un ciclo de descontento y desafíos, reflejando las vicisitudes y el carácter de la vida en la región.

Te puede interesar: La reacción de las redes al lanzamiento del libro de Iván Duque sobre el futuro ambiental: ¿éxito o fracaso?

La incorporación de la voz del legendario Diomedes Díaz, reconstruida a través del uso de inteligencia artificial, aporta una capa única de identidad y conexión cultural.

Joven escritor pone a leer su libro a Diomedes Díaz por IA - crédito camilopenalver/TikTok

Esta experiencia narrativa innovadora se enmarca dentro de una tendencia en la que la interacción entre las nuevas tecnologías y las expresiones culturales genera un contenido cautivador, el cual está ganando terreno entre las audiencias digitales.

A través de este formato, Peñalver ha logrado llamar la atención no solo a los amantes del vallenato y seguidores de Diomedes Díaz, sino también a entusiastas de la tecnología y la literatura, creando un puente entre generaciones y géneros artísticos.

“Este contenido nace al ver los videos que se convierten en tendencia en redes sociales, donde los cantantes simulan cantar la música de otros cantantes. Un día pensé: ‘de esto veré a Diomedes cantando rock’, pero nunca sucedió. Como no se daba, me propuse simular la voz del Cacique, pero no cantando, sino leyendo mi novela”, afirmó el escritor en Blu Radio.

El escritor samario fue galardonado con el premio Fodca en la categoría de novela inédita, gracias a su obra que contribuye a la transformación de la literatura latinoamericana. Este reconocimiento fue otorgado recientemente en una ceremonia que también coincidió con la Feria del Libro de Santa Marta, llevada a cabo entre el 31 de octubre y el 5 de noviembre de 2023, en la cual su trabajo fue presentado al público.

Peñalver no solo se destaca por su excelencia técnica y creatividad literaria, sino también por su proyecto Gurwi, el cual tiene como objetivo empoderar a Latinoamérica en el escenario literario mundial.

La visión de Peñalver para con el proyecto Gurwi es clara: busca cambiar la percepción tradicional de la literatura presentándola como una forma de expresión dinámica y accesible. Se distancia de la práctica habitual que se enfoca en escritores ya establecidos y busca, en cambio, incluir voces nuevas y diversas que reflejen la rica cultura literaria de Latinoamérica.

Con este enfoque, el joven escritor espera generar un mayor interés en la lectura de su novela, contribuyendo así a una narrativa global más inclusiva y representativa de la región.

La voz de Diomedes Díaz ahora se podrá escuchar leyendo libros, gracias a la IA - crédito Fundación Ernesto McCausland

“Tenemos muy habituado y normalizado el hecho de que en Latinoamérica no creamos nuestras propias historias. Lo que hay en nuestras librerías son libros principalmente de autores anglosajones o europeos, lo mismo pasa en nuestras salas de cine. Ni siquiera latinoamericanos. Entonces, eso creo que nos coloca en un rol pasivo frente a la creación, frente al entendimiento de lo que nosotros mismos somos y tendríamos a cedernos como un poco menos frente a otras potencias desarrolladas”, agregó el escritor de 22 años.

La repercusión de su obra y su premio Fodca sugieren un despertar de interés hacia nuevas formas de expresión literaria en Santa Marta y, potencialmente, en toda Latinoamérica, y más por la representación que hizo de la voz del cacique de La Junta por medio de la IA.