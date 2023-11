Rigoberto Urán se mostró en una nueva e inesperada faceta: “Lo mío es la marcha”

El corredor colombiano mostró una faceta que, para muchos, era desconocida - crédito @rigobertouran/Instagram

Rigoberto Urán, uno de los deportistas más influyentes y queridos del país, sabe cómo sacar más de una sonrisa a sus más de dos millones de seguidores en Instagram. Ha sido precisamente en esta red social donde el colombiano ha compartido muchos de los divertidos momentos que vive a diario, ya sea en las carreras, durante sus entrenamientos, en sus emprendimientos o en los momentos que comparte con su familia.

El deportista de Urrao se ha consolidado como uno de los mejores ciclistas en la historia del país, destacándose por sus importantes logros que incluyen los subcampeonatos en el Giro de Italia (2013 y 2014) y el Tour de Francia (2017). Sin embargo, recientemente, ha sorprendido a muchas personas al incursionar en una faceta completamente diferente e inesperada: el atletismo.

Aunque es un excelente ciclista, el corredor dejó en evidencia que en el atletismo las cosas no son como esperaba y aunque está haciendo un enorme esfuerzo para realizar una maratón, el mismo Rigoberto Urán ha manifestado que aún “no está listo”. Incluso entre risas y con un cansancio muy notorio, aseguró que lo suyo “era la marcha”.

Michelle Durango, su esposa, le dice “corra pues”, a lo que el ciclista del EF Education EasyPost contestó, “Lo mío es la marcha, ¡la marcha!” - crédito @rigobertouran/Instagram

En el video se le puede ver caminando junto a Michelle Durango, su esposa, que le dice “corra pues”, a lo que el ciclista del EF Education EasyPost contestó: “Lo mío es la marcha, ¡la marcha!”.

El divertido momento fue comentado por miles de usuarios que no pudieron contener la risa e incluso mencionaron que estaba caminando así porque necesitaba llegar al baño. “Mijito, pero cuente si alcanzo a llegar al baño?”; “está surgiendo el efecto después de comer frijoles 3 veces a la semana”; “Soy ciclista y cada vez que veo a Rigo correr me identifico y no sé si reír o llora”; “Menos mal se dedicó a la bicicleta, porque corriendo ni modos”; “Jajajajaj rigo es un chiste, hermoso”; “jajaja Rigo definitivamente eres muy buen ciclista”, entre muchos otros comentarios.

En un video que publicó hace algunos pocos días, nuevamente se le ve a Rigoberto Urán en esa faceta, preparándose para lo que sería una competencia de atletismo. Aunque como es usual, las risas no faltaron. ”Ya casi. Apenas esté listo para la maratón les aviso”, aseguró el ciclista de 36 años.