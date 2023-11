El incremento del salario mínimo no viene solo: traerá aumentos a varios precios

Muchos productos y servicios se cobran dependiendo el salario mínimo - crédito EFE.

La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, instaló el martes 28 de noviembre la Mesa de Concertación Salarial y Laboral, en la que gremios y sindicatos acordarán el aumento del salario mínimo para el 2024.

El primer plazo que tienen para llegar a un consenso será el 15 de diciembre. De no lograrse, se programarán sesiones extraordinarias hasta el 30 de diciembre, y si para esa fecha no se ha logrado un acuerdo, el Gobierno nacional establecerá el aumento por medio de un decreto presidencial.

Entre el 11 y el 14 de diciembre, el Ministerio de Trabajo revelará la cifra que el Gobierno propone, que dependerá de las cifras de desempleo e inflación que el Dane presente en los próximos días.

Desde ya se están calculando cuáles serán los productos y servicios cuyos precios aumentarán con el incremento del salario mínimo, teniendo en cuenta que su tarifa se basa en esa cifra.

“En general, muchos precios dependen del mínimo. Los servicios, por ejemplo, los que prestan las personas; muchos se pagan con el mínimo o un salario que se ajusta paralelo a este. Esto hace que muchos precios suban esa magnitud”, le explicó Camilo Pérez, gerente de Investigaciones Económicas de Banco de Bogotá, al diario La República.

De tal manera que, según le dijeron varios expertos a ese medio, es importante evaluar con detenimiento el aumento del salario mínimo, que dependerá del dato de la inflación para fin de año, que se espera que quede entre el 9% y el 10%.

Entre las cosas que aumentarán con el incremento del salario mínimo están las multas de tránsito, los seguros, las tarifas de las EPS, los pasajes de transporte y matrículas escolares, según le dijo al medio mencionado David Cubides, director de Investigaciones Económicas de Alianza Valores.

“Es importante tener cuidado a la hora de incrementar este número no solamente por estos productos sino porque en general se tendría un mayor dinero circulante en la economía, que podría generar presiones inflacionarias, no solamente por la indexación, si no también por la mayor masa monetaria que comenzaría a circular”, dijo Cubides.