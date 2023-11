“Un tinto sin acuerdo”, dijo la senadora Paloma Valencia sobre la reunión de su partido con el presidente Petro

Paloma Valencia dijo que los objetivos de la reforma a la salud no necesitan acabar con el sistema sino que bastaría con "hacer un par de decretos"- crédito Senado Colombia

A mediados del mes de noviembre el presidente Gustavo Petro invitó a uno de los partidos de oposición, el Centro Democrático, a tomar un tinto y a hablar de cuáles eran sus reparos con la reforma a la salud, que ha tenido un accidentado trámite en el Congreso de la República.

Luego de la reunión, el 27 de noviembre la senadora Paloma Valencia, que formó parte de ese encuentro, contó por medio de su cuenta en la red social X los puntos tocados durante la cita.

Entre varias afirmaciones, la senadora Valencia dijo que para varios de los puntos que propone el gobierno no se necesita una reforma legal, sino que bastaría con destinar recursos y firmar un par de decretos.

En su publicación, la congresista comienza diciendo “un tinto sin acuerdo”, luego narró que el miércoles 22 de noviembre su partido, el Centro Democrático estuvo junto con el expresidente Álvaro Uribe en una reunión con el presidente Gustavo Petro y sus ministros para hablar de la reforma a la salud. Sobre esto dijo que fue un debate serio sobre las pretensiones de esta iniciativa y dijo que estas “destruyen” lo que hay.

Por otro lado, dijo que el presidente Gustavo Petro fue insistente en que existe una falta de salud preventiva y la necesidad de crear un buen sistema en las regiones apartadas. Con respecto a esto último, añadió que: “Para esos objetivos no se necesita acabar con el sistema, es más, ni siquiera se requiere una reforma legal. Bastaría destinar los recursos y hacer un par de decretos. Todos coincidimos en esos propósitos y estaremos dispuestos a aportar para que avancen; la falta de un alcantarillado en un municipio apartado de Colombia no significa que se deba destruir el alcantarillado de Bogotá para lograrlo”.

Paloma Valencia menciona que no se llegó a un acuerdo en la reunión que su partido tuvo con el Gobierno - crédito @PalomaValenciaL

No obstante, en relación con lo anterior, según lo dicho por la senadora para el Gobierno, eso no fue suficiente porque quieren cambiar todo el sistema. Y con respecto a esto último dijo que la reforma a la salud que proponen “desde todo punto de vista” significaría un incremento en el costo de la salud y en la opinión de Valencia cree que desde el Estado no se podrá pagar, pero en caso tal de que se pudiese afirmó que “no mejora en nada lo que hoy tenemos, y sí lo pone en riesgo”.

En relación con lo último, la legisladora, compartió algunos datos en relación con el sistema de salud actual de Colombia, pues de acuerdo con lo que ella compartió, el país en 2021 logró una cobertura del 99% y que la esperanza de vida que en los 90 era de 69 años pasó a 76 en la última década. De igual forma aseguró que: “Ocupamos el séptimo puesto dentro de la OCDE en países que más han aumentado la expectativa de vida. Los nacidos con personal calificado pasaron del 71% al 99%. Mujeres embarazadas que reciben atención prenatal del 82,60% al 97,20%. La mortalidad infantil de 20,4 a 1,68 por cada 100 mil habitantes”.

El expresidente y el presidente se saludaron cordialmente antes de iniciar la reunión en la que el Centro Democrático expondrá sus reparos con el proyecto de reforma a la salud - crédito Presidencia de la República

Luego comenta que la reforma a la salud pretende eliminar las EPS y dejar a la ADRES como la encargada de auditar más de 650 millones de facturas y girar los recursos. Sobre esto, Paloma Valencia sostuvo que esta entidad del Estado no tiene capacidad ni experiencia para esto y que la solución dada por el Gobierno nacional es poner sobre la mesa más de 3 mil cargos públicos.

Finalmente, concluye diciendo que: “para fijar los precios proponen un manual de tarifas por decreto. Lo que será muy desgastante y difícil. Si sale muy bajo, los buenos hospitales saldrán de la red pública; si son muy altos se encarece la salud. Con todo esto, eliminarían la organización de la red, acabarían con las negociaciones y economías a escala logradas en 30 años. El resultado será una salud más cara y no necesariamente mejor”.