Alcaldesa Claudia López fue aceptada en Harvard y regresará a la academia al concluir su mandato

La alcaldesa Claudia López ingresará a Harvard cuando concluya su mandato. (John Paz/Colprensa)

En la noche del domingo 26 de abril, través de su cuenta oficial de la red social X, la saliente alcaldesa de Bogotá, Claudia López, reveló que regresa a la academia una vez concluya su mandato el próximo 1° de enero en la prestigiosa universidad de Harvard en Estados Unidos.

“Cerrando esta maravillosa etapa de mi vida quiero agradecerle a @Harvard por abrirme sus puertas para 2024 (sic)”, trinó junto con la carta de aceptación de la institución educativa estadounidense.

Se debe recordar que López, la primera mujer que ocupó el cargo de mandataria distrital, anunció, previo a los comicios del 29 de octubre que tendría unas cortas vacaciones y que luego seguiría estudiando, por lo que estuvo enviado solicitudes a varias instituciones de educación superior, reseñaron en un artículo del periódico El País de Cali.

“Espero tomarme unas semanitas de vacaciones, no sé muy bien en dónde, pero descansar un poquito (...) Estoy aplicando a una beca en Harvard y en otras universidades a ver cómo me va”, destacaron en ese medio de comunicación.

En septiembre en la emisora La FM, la periodista Darcy Quinn daba como un hecho que la alcaldesa había sido aceptada en la reconocida universidad con sede en Boston (EE.UU.).

“Va hacer una especialización en liderazgo donde uno de los prerrequisitos se necesitan mínimo 20 años de servicio público que ella ha juntado y cumple. Se va a estudiar y luego regresa al país para hacer parte o comenzará a hacer campaña presidencial de cara al 2026”, aseguró la comunicadora.

Aparte, según la información que recogió Quinn, López tendría planeado recorrer a Colombia en buses, preferiblemente eléctricos, dentro de lo que sería su campaña a la presidencia.

“Los va a pintar con flores y colores en algo que llamará el carnaval de la alegría y va a llegar a todos los rincones del país conociendo y escuchando a la gente. Por ahí unos dos años antes de que empiece la campaña presidencial. Año y medio antes ella va a hacer esa estrategia”, detalló.

Precisamente en la carta de aceptación de Harvard, que publicó Claudia López en su trino, se señala que los estudios que realizará concluyen en diciembre de 2024.

“Fue seleccionada dentro de un alto y competitivo proceso para unirse a un distinguido grupo de diversos lideres que comparten el deseo de encontrar nuevas formas de hacer la diferencia en el mundo”, señalan en uno de los apartes de la misiva.

En su publicación, la saliente mandataria distrital adelantó un nuevo emotivo mensaje de despedida para los habitantes de la capital colombiana.

“A mi Bogotá mi amor infinito por siempre. A todo mi equipo mi admiración y gratitud eterna, también a los maravillosos servidores de todas las entidades de @Bogota (...) Nos volveremos a encontrar en el camino! Gracias a la vida que me ha dado tanto! (sic)”, agregó.

Trino de Claudia López acerca de su futuro en Harvard. (Captura de pantalla)

Lo que deja la puerta abierta a que estará presente en la contienda presidencial que se llevará cabo dentro de tres años, cuando se elegirá al sucesor de Gustavo Petro.

De hecho, en el artículo de El País de Cali, indagaron sobre esa posible reaparición en la política una vez se dé ese tiempo de estudios y reflexión cuando salga de su cargo en la capital de la República.

“En Colombia y el mundo hay cada vez más mujeres en posiciones de liderazgo. Las mujeres somos el 52% de la población y si el 52% de la población no puede desarrollar su talento y crecer, pues todos nos perjudicamos (...) Me gusta el servicio público y así voy a seguir, es lo que sé hacer y es lo que me gusta”, destacaron de sus declaraciones.