Partido entre Junior y Águilas Doradas terminó con pedida de mano en la tribuna

La victoria del Junior de Barranquilla sobre Águilas Doradas tuvo como colofón una pedida de mano en la tribuna del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez - crédito @featnando/X

En Barranquilla, la noche del 25 de noviembre, se tiñó de alegría, por el triunfo, tres goles a uno, del Junior frente a Águila Doradas, y de amor, pues en la tribuna del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en el entretiempo, un hincha del Tiburón se lanzó al agua y arrodillado, con anillo en mano, le pidió matrimonio a su pareja.

El momento quedó registrado por las cámaras de Win+ y se viralizó rápidamente en redes sociales.

En el video se ve al hincha del Junior pararse de su asiento, meter la mano al bolsillo de la pantaloneta y, como quien no quiere la cosa, da un paso, se detiene, mira a la tribuna, le hace un gesto a su novia para que se ponga de pie.

La mujer, que parece no entender qué pasa, le da la mano a su novio y le levanta. Mientras tanto, su pareja le suelta la mano, abre el estuche del anillo. En ese momento, según se ve en el video, la emoción embriaga a la mujer que, sorprendida, se lleva las manos a la cara. Su pareja se arrodilla y le pide matrimonio.

Eso pasaba mientras el periodista Ricardo Henao hacía su balance y análisis del primer tiempo del partido, que detuvo cuando le advirtieron lo que pasaba en la tribuna y las cámaras enfocaban el estuche amarillo que tenía, además del anillo del hincha tiburón, la promesa de una vida junto con su pareja.

La emoción embargó a la mujer que se movió sobre sí misma unos segundos, tal vez dudando si lo que estaba viviendo era real, para terminar en los brazos su pareja luego de aceptar su propuesta de matrimonio.

“¡Atención! ¡Dijo que sí! ¡Señoras y señores! ¡Recontrasuperhipermega sí! Y relatamos este matrimonio en las pantallas de WinSports+ y que aplique la máxima de la vida a partir de ahora: insistir, persistir y no desistir y sí que hay que aplicarlo para el matrimonio”, decía Eduardo Luis, el narrador de Win+.

La pareja, en el entretiempo del partido, se comprometió en matrimonio - crédito @featnando/X

Después del abrazo, el hombre le puso el anillo a su pareja, que lo enseñó a las cámaras, se besaron sellando su compromiso. El público rompió en aplausos mientras que el narrador de Win les decía: “¡Feliz matrominio!, les deseamos en las pantallas de Win Sports+. También relatamos matrimonios”.

Las reacciones no se hicieron esperar y los usuarios de redes sociales no dudaron en comentar el curioso momento que se vivió en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. A continuación, algunos:

“Tienen que amar demasiado al junior los dos. Uno para pensar que es buena idea pedirle matrimonio en un partido y la otra por aceptar esa corronchora tan malparida. Junior es una locura viva este equipo hp”; “Pedir matrimonio en un estadio casi vacío, en un partido intrascendente como lo fue Junior vs Águilas es un despropósito. De hecho pedir matrimonio en cualquier lugar es un despropósito. Ojalá le hubieran dicho que no. No se comprometan nunca”; “que viva el amor que viva la monogamia que viva el fútbol que vivan los costeños que viva el junior que vivan los Char que viva el matrimonio y que viva Cristo”; “JAJAJAJAJAJAJ TU TE IMAGINAS CON QUE JUNIOR HUBIESE PERDIDO??? ESE MATRIMONIO NO DURA 😂😂😂”; “Joa pedirle matrimonio al amor de tu vida en medio de un partido del Junior en el estadio, vea papi la vieja es muy Juniorista a morir, o tu no vales ni monda, la plena”