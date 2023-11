Mujer busca repatriar el cuerpo de su hija fallecida en el Tapón del Darién

No se conoce la cifra exacta de muertos que hay en el Darién, solo el número de cadáveres encontrados - crédito Infobae

El sueño de llegar a Estados Unidos ha hecho que miles de personas ingresen al Tapón del Darién, selva que es la única frontera terrestre que existe entre Colombia y Panamá, sin embargo, no todos los que intentar atravesar la jungla de 575.000 hectáreas logran salir con vida del lugar.

De acuerdo con el defensor del Pueblo de Panamá, Eduardo Leblanc, en 2023 más de 413.000 personas han llegado a este país desde el Darién, provenientes de Colombia, pero se desconoce el número de migrantes que no pudo completar la travesía y murió durante el recorrido.

La hija de Yeniree Guillén es una de ellas. En 2022, la joven de 17 años viajaba junto a su novio y su hermano con el objetivo de tener mejores oportunidades y ofrecerle una mejor calidad de vida a su hija de tres años, pero tras ingresar al Darién, estos sueños se terminaron.

Mujer ha intentado durante 15 meses recuperar el cuerpo de su hija que murió al intentar atravesar el Tapón del Darién - crédito Infobae

Guillén recibió mensajes de sus hijos en los que le confirmaban que ya se encontraban a punto de ingresar a la selva. Días más tarde, recibió la noticia de que su hija había muerto dentro del Darién. La joven fue enterrada por su hermano y su pareja, ya que al atravesar de manera ilegal, en medio de la jungla, no pudieron alertar a ninguna autoridad.

Desde ese momento, Yeniree Guillén ha intentado recuperar el cuerpo de su hija sin éxito. Mientras tanto, se consuela con la última nota de voz que recibió por parte de la adolescente.

“Hay una última nota de voz que ella me envía cuando llegan al campamento Comarca Cumayala, donde me dijo que no fue tan difícil, que lo pudo atravesar y que pudo llegar hasta ahí”, declaró Guillén a Noticias Caracol.

Esta mujer completa 15 meses intentando repatriar el cadáver de su hija con asistencia de la Cruz Roja, organización que ha mediado con el Gobierno panameño para lograr que Guillén pueda despedir a su hija por última vez.

“Es extremadamente duro vivir en esta zozobra. Han pasado 15 meses desde que falleció mi hija y todavía no tengo sus restos”, afirmó la Yeniree Guillén.

Debido a que no existe un control respecto al número de personas que ingresan al Tapón del Darién, se desconoce el número de migrantes que han muerto dentro de la selva - crédito AP

Este no es el único caso en el que una persona ha muerto o desaparecido dentro del Darién, motivo por el cual el Gobierno de Panamá ha reprochado el accionar de Colombia, afirmando que, debido a la falta de control en el ingreso a la selva, se desconoce cuántos migrantes han fallecido dentro del Tapón.

“Le hemos pedido al presidente Gustavo Petro que por favor ordene a migración compartir información con la Cancillería de Colombia, la Cancillería de Panamá y Migración Panamá para que nosotros sepamos cuantos se nos quedan en el Darién, no tenemos idea de cuantas personas mueren porque no tenemos información”, declaró Eduardo Leblanc.

El Tapón del Darién no es el único punto fronterizo que preocupa en Colombia

Además del Darién, el Gobierno colombiano se encuentra alerta debido al aumento del paso de migrantes en Nariño (frontera entre Colombia y Ecuador) y al número de migrantes que intentan llegar a Centroamérica desde la isla de San Andrés.

Uno de los llamados fue realizado por la Procuraduría General de la Nación, que informó que en 2023 se ha registrado el paso de 150.000 personas de manera irregular por la frontera con Ecuador, cifra a la que se debe sumar el cruce de 88.000 migrantes de manera legal.

Esta misma entidad notificó el rescate de 55 migrantes que fueron abandonados en altamar tras salir de San Andrés. De la misma forma, entre 2022 y 2023, se han rescatado más de 1.100 personas en esta región. Por este motivo, la Procuraduría pidió a la Cancillería, Migración Colombia y el ICBF cumplir con las recomendaciones necesarias para enfrentar la crisis migratoria.