Francia Márquez propuso considerar a familiares más allá de padre y madre para la adopción de hijos

La vicepresidenta Francia Márquez se reunión con el ICBF para discutir el Sistema Nacional de Justicia Familiar - crédito ICBF

Por medio de la sesión número 203 del Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), y con el liderazgo de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez Mina, se socializaron los adelantos en la estructuración del Sistema Nacional de Justicia Familiar (Snjf).

Allí se debatieron las garantías de derechos de niños, niñas y adolescentes, así como nuevas propuestas para las adopciones en Colombia, poniendo énfasis en la importancia de la familia extendida.

“Esa es la apuesta del país”, enmarcó la líder política en la reunión, en la que además participaron Astrid Cáceres, jefe del Icbf, y delegados de carteras como Salud, Trabajo y Educación, en aras de que los derechos de los menores sean una prioridad.

“Agradezco a todos los miembros del Consejo por la disposición de que podamos avanzar en las decisiones y definiciones que aquí estamos tomando, siempre en favor para que el Icbf pueda cumplir de la mejor manera su misionalidad. Sabemos que la prioridad es la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Centrarnos en ello es fundamental porque esa es la apuesta de país y aquí nos toca a todos tener esa disponibilidad para avanzar”, sostuvo Márquez

Además, en dicho encuentro la funcionaria Márquez Mina reafirmó la necesidad de considerar una amplia definición de estructura familiar en los procesos de adopción, implicando a tíos, abuelas o incluso figuras comunitarias como maestros o padrinos, en casos donde los padres estén ausentes.

Una visión familia extensa, una preponderancia para la vicepresidenta

De esa manera, para Francia Márquez la figura de familia que en su circulo más fraternal cuentan con la participación de miembros que no son los padres biológicos es lo que denominó familia extensa, de modo que sugirió una visión más amplia y diversa de responsabilidad familiar, incluso para tramitar procedimientos como la adopción.

Sus palabras, de acuerdo con el reporte sobre la reunión que publicó el Icbf, manifestaron que “la figura de familia no es solo papá y mamá, si ellos están ausentes y no pueden asumir, hay otra familia más extensa, que son los tíos o las abuelas, y eso no se tiene en cuenta en los procesos (...) creo que hay otras alternativas, incluso, si no son familiares, pueden ser el maestro, la madrina o la misma comunidad. Hay personas que podrían asumir la responsabilidad de esos niños y esas adopciones no se contemplan”, expresó.

Familias afrodescedientes suelen ser culturalmente extensas. Imagen de referencia - crédito Naciones Unidas

Y es que parece ser que para la vicepresidenta de Colombia dicho concepto es relevante, en parte, por su cultura. Vale tener presente un trino que publicó el 27 de agosto de 2022, en el que señaló la relevancia de la familia extensa como un factor de la espiritualidad de las comunidades y de la unión de las comunidades.

“Aprendí del pueblo negro lo que significa la familia extensa. Esa familia se ha fracturado por múltiples razones. Pero llegó el momento de construir en la diferencia y hacer de ella una virtud para cambiar, recuperar nuestra espiritualidad que ha estado negada y estigmatizada”, escribió en su red social.

Francia Márquez y la importancia de la familia extendida para la cultura afrodescendiente - crédito @FranciaMarquezM

Así, durante el encuentro, también se resaltó la labor de análisis en la estructuración del Sistema del Cuidado, haciendo especial mención de la protección a madres cabeza de hogar y a jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente como grupos de enfoque.

Más allá, también se sostuvieron conversaciones sobre asuntos como la aprobación y traslados presupuestales, claves para la atención integral de la infancia en el país. También se presentó el informe del Consejo Directivo Interamericano del niño, la niña y el adolescente-OEA, reiterando el compromiso del ICBF con la protección de la juventud, de acuerdo con el comunicado del Icbf.