Fans de Shakira lanzan campaña en redes sociales tras el millonario pago que deberá hacerle a la Hacienda española: “Esa multa la pagamos todos”

Fans de Shakira lanzan campaña en redes sociales para ayudarle a pagar la millonaria multa que deberá hacerle a la Hacienda española - crédito EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Después de que Shakira se declarara culpable de fraude fiscal por no pagar 14,5 millones de euros en impuestos entre los años 2012 y 2014, fue condenada a pagar 7,3 millones de euros y una pena de tres años de cárcel, pero no irá a prisión.

De inmediato las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar. Una de sus fans mostró total apoyo a la intérprete de Te Felicito y lanzó una campaña para ayudarla: escuchar sus canciones a diario para que sus ingresos aumenten en las diferentes plataformas.

A través de su cuenta de X, la usuaria Ana C. Duque publicó: “Me dispongo a escuchar Shakira 24/7 porque esa multa la pagamos todos mi reina. Shak nunca me abandonó en mis tusas, yo no la voy a abandonar en este momento”.

La inusual idea cuenta con más de 40 mil me gusta y otros fans se sumaron a la propuesta para mostrar su respaldo a la cantante barranquillera en este momento de su vida.

Fans de Shakira lanzan campaña en redes sociales tras el millonario pago que deberá hacerle a la Hacienda española - crédito @anacrisdugo/X (Twitter)

“Mientras que yo viva y tenga Spotify, a Shakira no le faltarán reproducciones”; “ya mismo en esta tarea y alistando cupos de tarjeta de crédito por si mi reina necesita un Word Tour para cuadrar caja, ni más faltaba. Si una no trabaja para esto, no está en nada”; “Manifestando desde ya que shaki recupere el dinero perdido”; “Efectivamente, toda la semana de pura shakira”, fueron algunos de los comentarios.

El lunes 19 de novimebre la barranquillera de 46 años acudió al Palacio de Justicia de Barcelona para cerrar el acuerdo con la Fiscalía, la Agencia Tributaria y la Generalitat de Cataluña por el fraude de 14,5 millones de euros a Hacienda. Shakira logró un acuerdo con el tribunal de Barcelona, por el que tendrá que pagar casi siete millones de euros, y una pena de cárcel de tres años, que será sustituida por una multa de 432.000 euros.

A través de un comunicado de la firma Llorente & Cuenca (LLYC), Shakira compartió con sus declaraciones que iniciaron con: “Me sentía lista para enfrentarme a un juicio y defender mi inocencia. Mis abogados estaban convencidos de que teníamos un juicio ganador”.

“Tenía dos opciones: seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos, dejar de hacer canciones, álbumes y giras, sin poder disfrutar de mi carrera y las cosas que me gustan, o pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia adelante”, agregó la colombiana para proteger su carrera y la de sus hijos.

La colombiana logró un acuerdo con el tribunal de Barcelona en el que tendrá que pagar casi 7 millones de euros, y una pena de cárcel de tres años, que será sustituida por una multa de 432.000 euros - crédito David Oller/Europa Press

Además, la artista argumentó que la decisión fue por Milan y Sasha. “Mis hijos me lo han pedido. Tengo que escoger mis batallas y la más importante para mí ahora es hacer todo para que mis hijos vivan una vida plena y enfocarme en lo que es realmente importante: verlos crecer y pasar tiempo con ellos, sin someterlos a la angustia de ver a su madre en un juicio penal con el desgaste que supone. Ellos mismos me lo han pedido, y por ellos he tomado esta decisión. Han vivido tiempos muy duros y quiero que me vean feliz por fin y mirar juntos hacia el porvenir”, resaltó.

En un principio la Fiscalía pedía una pena de ocho años y dos meses de cárcel y una multa de 23,8 millones de euros (25,85 millones de dólares) para la colombiana por no haber pagado sus impuestos en España en los años 2012, 2013 y 2014, además por haber utilizado un complejo entramado de sociedades radicadas en paraísos fiscales para eludir sus obligaciones.