Wout van Aert, uno de los mejores ciclistas del mundo, reveló cuáles son los tres corredores colombianos que más “dan problemas” en las carreras

El corredor belga estuvo en Colombia y dio a conocer cuáles son los tres ciclistas del país que más lo sorprenden - crédito @rigobertourán/ Instagram

Hace unos días se llevó a cabo la quinta edición del Giro de Rigo en Colombia y en esta ocasión el gran invitado fue el ciclista belga Wout Van Aert, que no solo pudo disfrutar de la competencia, también pudo conocer un poco sobre la cultura colombiana y se deleitó con varios platos típicos.

Te puede interesar: Tadej Pogacar habló sin tapujos sobre Rigoberto Urán, Nairo Quintana y Egan Bernal

Durante su visita, el corredor se refirió al ciclismo del país y destacó a los corredores colombianos que más lo sorprenden.

A sus 29 años, el ciclista belga es considerado uno de los mejores clasicómanos de la historia y en su palmarés cuenta con victorias en Omloop Het Nieuwsblad, Strade Bianche, Milán-San Remo, E3 Saxo Classic, Gante-Wevelgem, Amstel Gold Race, Bretagne Classic; también ha sido campeón de su país y tres veces campeón de contrarreloj de Bélgica, a esto se suma las dos veces que fue subcampeón en el Mundial de Ruta y en el Mundial de Contrarreloj.

Te puede interesar: El ciclismo colombiano va en picada: este es el fuerte descenso que presentaron los pedalistas nacionales en el ranking UCI desde el año pasado

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

En una charla que sostuvo con la revista especializada Mundo Ciclístico, el corredor del Jumbo Visma reveló cuáles eran los tres ciclistas colombianos que más lo han sorprendido, y aunque hasta hace cinco años ha corrido contra algunos de ellos, tiene tres nombres claros en su cabeza con respecto al nivel que demuestran en las diferentes competencias en las que participan.

El corredor belga fue subcampeón en el último mundial de ruta - crédito REUTERS/Maja Smiejkowska

“He competido contra ellos solamente en estos últimos 5 años, pero sus resultados e historia demuestran que siempre han sido grandes escaladores, con mucho talento, protagonistas de las carreras donde participan con evidentes progresos. Nos dan muchos problemas en las subidas y en la actualidad siguen esa línea con nombres como el mismo Egan (Bernal), (Santiago) Buitrago, (Einer) Rubio y otros más que llegan y los que aún siguen compitiendo a muy alto nivel”, aseguró Wout Van Aert.

Precisamente fueron estos tres colombianos algunos de los más destacados de la temporada 2023. Egan Bernal (Ineos Grenadiers), pese a que no sumó victorias, volvió a competir al más alto nivel y en esta campaña pudo culminar su participación en el Tour de Francia y la Vuelta a España, un gran avance, teniendo en cuenta el grave accidente que sufrió en enero de 2022 y que por poco le cuesta la vida.

Santiago Buitrago, por su parte, fue el corredor colombiano que más destacó a lo largo de todo el 2023. El pedalista del Bahrain Victorious se convirtió en el mejor colombiano en el ranking UCI y se ubicó en el puesto 45 con 1526.33 puntos. Entre sus logros más destacados en la temporada fue el líder de la clasificación de los jóvenes en el Tour de Arabia Saudita y su victoria en la etapa 19 del Giro de Italia.

El colombiano Einer Rubio ganó la etapa 13 del Giro de Italia 2023 -crédito Giro de Italia 2023 / Sitio oficial

El último que menciona Wout Van Aert fue Einer Rubio del Movistar Team. El corredor de 25 años también consolidó una gran temporada. Es el segundo mejor colombiano en el escalafón de la Unión Ciclista Internacional y esto se debe a sus importantes victorias de etapa en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos y en el Giro de Italia.

Sobre su visita a Colombia, el ciclista belga resaltó, al medio en mención, sus intenciones de volver al país. “Realmente me he llevado una enorme sorpresa y satisfacción ante el entusiasmo de la gente por el ciclismo. Tenía algunos conocimientos sobre Colombia antes de venir gracias a informaciones de algunos compañeros como Tom Dumoulin y Sepp Kuss así como mi hermana que estuvo viviendo en Bogotá cerca de 2 meses. Me encantaría volver y no tengo, sino palabras de gratitud para Rigo y su esposa por la invitación de la que me voy con los mejores recuerdos”.