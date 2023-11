Murió hombre que, por resistirse a un atraco, fue lanzado de un puente

Tras resistirse en medio de un atraco fue arrojado desde un puente - crédito vía Facebook

Tras un mes de estar debatiéndose entre la vida y la muerte, Carlos García, de 48 años, falleció en el transcurso del lunes, 20 de noviembre, luego de haber sido arrojado desde el puente artesanal que conecta al barrio Villas de Alejandría con la calle 30, en el sur de Santa Marta.

Según testigos, la banda delincuencial no dudó en deshacerse de Carlos, una vez mostró resistencia, cuando intentaron quedarse con sus objetos personales, a mediados de octubre del 2023.

Sin embargo, con tal de hacerse a sus pertenencias, lo empujaron y rebasó la barandilla, cayendo al vacío, desde una altura considerable.

Los habitantes del sector no tardaron en comunicarse con la línea de emergencias, pero, para cuando llegó la ambulancia, Carlos mostraba indicios de movilidad reducida, de la cadera hacia abajo.

De inmediato, fue trasladado a un centro médico de la capital del Magdalena y los médicos decidieron que debía pasar a la Unidad de Cuidados Intensivos, en donde estuvo internado hasta el lunes, cuando murió, a raíz de un paro cardiorrespiratorio, por cuenta de sus heridas.

La comunidad samaria lamentó su muerte, argumentando que, en vida, se caracterizó por ser un hombre tranquilo y jovial, alejado de los problemas y la delincuencia: “Dios te lleve a descansar en paz, Carlitos, como –por cariño– te decíamos en el saludo. Que triste dejas al barrio Corea, a las personas que te conocimos. Fuiste una persona servicial, no le hacías mal a nadie. Dios hará justicia”, “Que triste lo de tu partida, Carlos. No lo puedo creer. Por qué te fuiste, si eras una buena persona, siempre andabas sonriendo, feliz. No te dabas mala vida, para nada”, “Que cosas tan horribles suceden”, “Hasta cuándo tanta delincuencia. Siguen muriendo inocentes, que tristeza”, “A dónde iremos a parar, porque no trabajan para poder tener plata, sino para quitarle la vida a una persona”.

Sus familiares y amigos exigen a la justicia encontrar a los responsables y llevarlos ante las autoridades competentes. Una tarea en la que se encuentran trabajando, con ayuda de las cámaras de seguridad instaladas en el sector.

¿Cómo van los índices de criminalidad en Santa Marta?

Santa Marta afronta un incremento significativo en las cifras de violencia e inseguridad, ubicándose como la tercera ciudad del país con más homicidios a cierre de 2022. La organización Santa Marta Cómo Vamos denunció que esta tendencia al alza no solo se basa en la percepción ciudadana sino que está respaldada por datos oficiales. Durante el año pasado, los robos a automóviles y motocicletas incrementaron considerablemente, al igual que los hurtos a residencias y establecimientos comerciales.

Las estadísticas describen un escenario alarmante: el robo a automóviles aumentó de 19 en 2021 a 51 en 2022, registrándose 32 casos de más. Paralelamente, los robos a motocicletas, prácticamente, se duplicaron, pasando de 166 a 346.

Las cifras también reflejan un incremento de 104 casos en el hurto a residencias, que, al cierre del 2022 llegaron a ser 275 eventos. Aunque, el delito con la mayor escalada, sin duda, fue el hurto a comercios, con 548 casos reportados, frente a los 344 del año inmediatamente anterior; es decir, 2021.

El gremio productivo de la ciudad ha manifestado su preocupación ante esta situación, demandando, sin éxito, nuevas medidas de seguridad. Mientras, los números continúan al alza durante el 2023.

Hasta el 30 de junio, por ejemplo, se registraron 80 homicidios, 2.907 hurtos a personas, 212 a residencias, 186 a motocicletas, 31 a automóviles y 263 a entidades comerciales, “lo que –de momento– se planta como los principales retos que se deben afrontar en materia de seguridad”, según explica la organización Santa Marta Cómo Vamos.