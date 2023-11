Sofía Vergara rompe su silencio tras separación y habla de su año “interesante y difícil”

Sofía Vergara dio detalles de su ruptura con Joe Manganiello por primera vez - crédito archivo

Este año de 2023 ha estado lleno de separaciones sentimentales de celebridades: Ricky Martin, Ariana Grande, Rosalía, Taylor Swift y Sofía Vergara han sido algunos de las famosos que marcaron el final de sus relaciones románticas en los últimos meses. Esta última, por ejemplo, duró siete años con el actor Joe Manganiello.

“Como dos personas que se aman y se preocupan, pedimos amablemente que se respete nuestra privacidad en un momento como este, mientras navegamos por esta nueva fase de nuestras vidas”, escribieron en el comunicado con el que confirmaron su ruptura en julio.

A pesar de cerrar una etapa significativa en su vida, el medio Page Six había informado en su momento que la barranquillera “está viviendo su mejor vida. Está pasando tiempo con sus amigos después de haberse sentido sofocada en una relación con una pareja que en gran medida no la apoyaba”.

Sofía Vergara y Joe Manganiello estuvieron juntos por más de siete años - crédito redes sociales

Para dar más detalles acerca del momento por el que ha atravesado recientemente, la intérprete concedió una entrevista a la revista People, en la que rompió su silencio. “He tenido un año muy interesante”, comenzó mencionando la estrella de Modern Family.

Asimismo, agregó que la palabra interesante con la que definió su actualidad, no necesariamente tiene una connotación negativa. “No quiero decir ‘malo’ ni nada por el estilo, pero ha sido muy interesante y muy difícil”, continuó mencionando la artista de 51 años.

No obstante, aclaró que el único punto complejo de su año no ha sido el que tiene que ver con Manganiello, sino que hubo otros aspectos de su vida que vivieron fuertes afectaciones en los últimos días, tales como el profesional, por causa de la huelga de Hollywood.

“Pasé por un divorcio este año, la huelga del SAG que duró tanto”, expuso la colombiana. “He visto a mis amigos luchar; algunos tuvieron que sacar a sus hijos de la escuela o tuvieron problemas con sus hipotecas, por lo que ha sido un año muy, muy extraño”, añadió en el diálogo con el medio citado.

Además, aseveró que a pesar de todo, “no es que (el 2023) sea malo”, manifestó Vergara. “Creo que todo se está resolviendo, todo va a estar bien y estoy muy emocionado por el próximo año”, dijo al culminar su reflexión sobre el calendario que está por terminar.

Con la frente en alto, la atlanticense decidió mirar el futuro con fe. En ese sentido, dio detalles de lo que espera que sea su 2024. El entrevistador del portal estadounidense le preguntó si creía que estaba de frente con un nuevo inicio, a lo que ella respondió.

“Eso espero, pero no sé si existe un nuevo comienzo a los 51 años”, apuntó.

Griselda Blanco, madrina empresarial de Pablo Escobar, será interpretada por Sofía Vergara - crédito netflixlat / Instagram

También destacó que el próximo año estrenará Griselda, la serie de Netflix basada en la vida de la famosa narcotraficante colombiana conocida como ‘La viuda negra’. Este show será, entre otras cosas, el debut de Karol G frente a las cámaras. Otro punto que distinguió fue el de su faceta como empresaria

“Ya no sé si estoy fresca o renovada, pero simplemente estoy emocionada”, dice la celebridad de la TV. “Estoy emocionada por el programa de televisión que se avecina. Estoy emocionada por la Toty (su marca de protectores solares), a la que le ha ido muy bien desde que empezamos y a la gente le va a encantar porque es un producto de muy buena calidad”, indicó.

Sobre su empresa, cerró diciendo que “todos los productos que elijo para respaldar, crear o formar parte son cosas que realmente uso y que realmente me importan. Y son cosas que funcionan”, dice. “No quiero hacer que la gente pierda el tiempo porque yo he perdido mucho tiempo con productos; todos lo hemos hecho. Ahora la tecnología y la ciencia son tan buenas que tenemos productos realmente buenos; no se trata solo de [jalea de petróleo] en tu cara, lo cual también es muy bueno, pero tenemos opciones que son reales”, finalizó.