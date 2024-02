Luisa Fernanda W habló sobre los preparativos de su boda: “Siento que me acabaron de proponer matrimonio”

Luis Fernanda W habló acerca de su matrimonio con el cantante Pipe Bueno - crédito Luisa Fernanda W/Instagram

La creadora de contenido oriunda de Medellín, Antioquia, Luisa Fernanda W, realizó una dinámica de preguntas a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que acumula más de 19 millones de seguidores, y un fanático aprovechó para indagar acerca de su boda con el cantante del género popular, Pipe Bueno.

La influencer de 30 años reveló que todavía no tiene nada planeado debido a que continúa sorprendida desde su pedida de mano en Dubái, frente a la estructura más popular llamada Burj Khalifa.

“Pueden creer que no he planeado nada, o sea, yo creo que yo todavía estoy shockeada, siento que me acabaron de proponer matrimonio, o sea, es como que apenas sucedió, entonces no he planeado nada, simplemente todo en el tiempo de Dios perfecto”, indicó la madre de Máximo y Domenic.

La prometida del jurado de Yo me llamo, Pipe Bueno, alardeo su anillo de la lujosa y exclusiva joyería Tiffany & Co. que pudo haber costado más de $280 millones de pesos colombianos: “Luego les estaré contando como fluye la situación, pero en este momento estoy estrenando anillo”, expresó Luisa Fernanda W mientras que mostraba su joya.

La creadora de contenido se refirió a su boda y presumió su lujoso anillo de compromiso - crédito redes sociales.

Aunque desde que la creadora de contenido paisa reveló su compromiso hubo varios usuarios que criticaron la manera cómo el intérprete de Guaro le pidió matrimonio, así que la empresaria le respondió a los haters en sus redes sociales: “Mira querida, el mundo se divide entre las envidiosas y las envidiadas. También se divide entre las que tenemos la fortuna de que nos pidan la mano los hombres que amamos, y las que jamás tendrán la dicha...”.

Asimismo, reveló que esperó ese momento y le pidió a Dios que ese momento fuera especial: “Yo solo le pedía a Dios que si me llegaba a suceder fuese algo genuino y que esa propuesta viniera desde el amor”, relató la paisa a través de la red social Instagram.

La dueña de la marca de cosméticos Divva defendió a su promedio de las personas que manifiestan que fue “extravagante”: “Esa es la personalidad de Pipe, él es artista y yo no podía esperar menos de él, hizo todo para que me sintiera la mujer más feliz del mundo y yo con solo verlo diciéndomelo fue divino y perfecto”.

Luisa Fernanda W le respondió a quienes criticaron su pedida de mano - crédito archivo de Infobae.

Luisa Fernanda W reveló el tema más difícil de su relación con Pipe Bueno

Así como la influencer habla de su pareja y de los momentos felices que han pasado juntos, también se refirió acerca de uno los temas más difíciles de su relación, el cual es la crianza de sus hijos, Máximo y Domenic, debido a que ha sido un gran reto.

Por medio de la dinámica de preguntas, sus seguidores le preguntaron acerca del momento más difícil que le ha tocado enfrentar como pareja, a lo que la empresaria respondió: “Saber cómo tratar a los hijos en momentos de caos, creo que es uno de los temas más difíciles”

La creadora de contenido Luisa Fernanda W habló acerca de los momentos difíciles de su relación con Pipe Bueno - crédito archivo de Infobae.

Asimismo, agregó que aunque ha escuchado consejos de sus padres, lo ha logrado es aprendiendo en el camino desde que es madre: “Por más de que los papás de uno le expliquen, es una tarea que llega a la vida de uno sin manual y en la cual simplemente se aprende por el camino y lo más difícil es poder saber sortear y tomar buenas decisiones, eso es una tarea que día a día te sorprende porque cada día hay algo nuevo”.

La influencer aprovechó para darle tips a la madres: “Mi consejo es dejarse sorprender cada día y saber sortear cada una de las cosas nuevas como vengan con todo el amor posible, además de entender que cada hijo es único, y cada día es diferente”.