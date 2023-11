Ahora cualquiera puede quedarse en la casa de Juanes: el cantante habilitó su lujosa propiedad para alquilarla por noches

Juanes alquila su casa en Airbnb: ¿Cómo quedarse? - crédito cortesía y montaje/Infobae

Desde hace un tiempo, las casas de vacaciones de personalidades son puestas en alquiler para cortas temporadas, como es el caso de la escritora Agatha Christie o la casa donde se grabó la infancia del personaje de Harry Potter.

Te puede interesar: Juanes anunció su gira “Juan Es Colombia Tour” en 2024: estas son las ciudades y las fechas

Otros famosos también decidieron abrir las puertas de sus hogares a usuarios de aplicación como Airbnb, como el músico británico Sting, el cantante puertorriqueño Bad Bunny y la pareja conformada por Ashton Kutcher y Mila Kunis.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Juanes alquilará su casa. Estas son las condiciones para aplicar - crédito cortesía

Siguiendo con la tendencia, Juanes se le midió y decidió hacer lo propio. Sin embargo, los huéspedes no tendrán que pagar para alojarse en su mansión.

Te puede interesar: Jhonny Rivera y Jenny López se confesaron: “Ella salió buena pa’ la cama”

“Sin costo alguno por la estadía, una persona podrá reservar esta estancia exclusiva por una noche en Airbnb para un máximo de dos huéspedes, del 9 al 10 de diciembre de 2023. Cómo reservar: Los fanáticos de Juanes podrán acceder a la plataforma para buscar reservar este espacio, por una noche, el 28 de noviembre desde las 11:00 a.m (hora de Colombia). en airbnb.com/casadejuanes”, aseguró la plataforma.

Si bien no es un concurso, solo una reserva será tenida en cuenta para la experiencia.

Te puede interesar: Jessi Uribe compartió video en el que rompe en llanto al conocer a su ídolo: “No lo quería soltar”

“Nunca he abierto las puertas de mi casa como en esta ocasión. Esta es la invitación más personal que he hecho hasta ahora para que quienes me han acompañado a lo largo de mi carrera, y son fanáticos de viajar y conectar con la naturaleza, puedan reservar uno de mis espacios favoritos en el mundo en Airbnb”, indicó el cantante antioqueño.

De acuerdo a lo que aseguran Airbnb y el artista, esta oportunidad permitirá explorar de manera muy profunda los 35 años de carrera del rockero. Para ello, se destacaron algunos de los puntos que podrán tenerse en cuenta una vez alojados en la propiedad ubicada en Envigado.

La casa de Juanes estará disponible en Airbnb - crédito cortesía

● ‘Parchar’ en la terraza con vista al verde del paisaje y con el calor de la chimenea

● Disfrutar del paisaje en la sala junto a su piano y cantar sus canciones

● Conectar con JUANES desde sus gustos literarios, ojeando los libros de una de sus bibliotecas personales

Casa de Juanes estará en Airbnb en diciembre - crédito cortesía

● Compartir un café para pasar el frío de Antioquia en la barra de su cocina o en la sala de televisión

● Empezar el día recorriendo el sendero que rodea la casa para conectarse con la exuberante naturaleza de las montañas.

Sobre el lugar, Airbnb sostuvo que “luego de más de 35 años de carrera musical y del lanzamiento de su álbum más personal, JUANES abre las puertas de su hogar por una noche para que dos de sus fans conozcan el espacio que ha sido inspiración para cada ritmo, armonía y letra que ha creado. Un espacio sagrado para el artista, que lo conecta con su esencia y su intimidad. El espacio, con una mágica vista a las montañas antioqueñas, ha sido inspiración para el artista”.

Habitación de la casa de Juanes - crédito cortesía

Aquellos que sean elegidos para la reserva deberán cubrir sus gastos de transporte hasta Antioquia, así como la alimentación o los costos referentes a los planes que quieran hacer por fuera de la casa.

Juanes, en su versión más personal

Sus últimos trabajos discográficos también han sido una mirada al interior del artista. De hecho, recientemente habló sobre sus emociones y sobre lo delicada que puede ser la depresión. “La depresión es una enfermedad muy común, más común de lo que imaginas. Yo personalmente la sufro desde hace muchísimos años”, expresó.

Por otra parte, el diario El Universal indicó antes de su última gira que “solo hará unos conciertos en España en julio que no se podían cancelar”, agregó su representante, que detalló que “él está deprimido, tiene una serie de problemas personales y respecto a su último álbum, aunque se grabó con muy buenos productores, no fue exitoso”.