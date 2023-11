Estos son los puntos que le expondrá el Centro Democrático sobre la reforma a la salud a Petro en el tinto con Uribe

El presidente y el expresidente se reunirán el 22 de noviembre para discutir sobre el trámite de la reforma a la salud, que se estancó en la Cámara de Representantes en su segundo debate - crédito Centro Democrático/Presidencia/Infobae

El tinto que se tomarán el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe Vélez ya no será en la mañana del 22 de noviembre, como se había dicho inicialmente, y se reprogramó para las 5:00 p. m. del miércoles. Así lo confirmó el representante a la Cámara del Centro Democrático Andrés Forero, que acompañará a Uribe en la reunión vespertina en Casa de Nariño, no sin advertir que si se cita a la plenaria en la tarde del 22 de noviembre, como lo anunció el presidente de la Cámara, no podría darse el tinto.

Te puede interesar: Encuentro crucial entre presidente Petro y Álvaro Uribe ya tiene fecha: ¿de qué hablarán?

El congresista, en Sigue la W de W Radio, dio detalles de los asuntos que se abordarán en el tinto en Palacio: la reforma a la salud, que fue lo que motivó que el presidente invitará al líder natural de la oposición; la transición al nuevo sistema de salud, el manejo de los recursos por parte de la Adres; el fortalecimiento del sistema de información unificado que propone el proyecto de reforma, entre otros.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Álvaro Uribe confirmó reunión con Gustavo Petro para abordar la reforma a la salud

El representante Forero advirtió, sobre la presencia del expresidente Uribe en la reunión con el presidente Petro, que “en principio sí” estará, aunque reparó en que el presidente de la Cámara, el representante Andrés Calle, aseguró que el 22 de noviembre se pondrá a consideración de la plenaria, una vez más, la reforma a la salud y que esta se votará esta semana.

“Vamos a sesionar esta semana y vamos a votar la reforma a la salud”, dijo el representante Calle, según lo citan en El Espectador

El presidente de la Cámara de Representantes señaló que no puede volver a ocurrir que se obstaculice el trámite de los proyectos en el Congreso - crédito Colprensa

El presidente de la Cámara también advirtió que la “votación va a ser en el momento oportuno. Mañana tenemos citada la plenaria de la Cámara de Representantes, vamos a avanzar en la discusión de la reforma a la salud como lo requiere, como lo pide el país, porque este es un proyecto que sin duda llama la atención de todos los sectores”.

Te puede interesar: Gustavo Petro confirmó café con Álvaro Uribe: estos son los funcionarios que acompañarán al Presidente en la reunión

Hay que advertir que estas declaraciones las hizo el representante Calle antes de que se confirmara la hora de la reunión entre el presidente Petro y el expresidente Uribe será en las postrimerías del miércoles, por lo que no se sabe, al cierre de esta nota, si la citación de la plenaria del 22 de noviembre sigue en pie o volverá a aplazarse hasta conocer las conclusiones del encuentro.

Sobre esto, el representante Forero le dijo a Sigue la W que, de cumplirse lo que anunció el representante Calle, ni él ni el representante Juan Felie Corzo asistirían a la reunión en Palacio: “No puede ser que estén votando ese proyecto, mientras, al mismo tiempo, nosotros estamos en una reunión donde (sic) el presidente nos pidió que le expusiéramos cuáles eran las razones por las que nos oponemos”.

Sobre la asistencia del expresidente Uribe al tinto en Casa de Nariño, sin los representantes Corzo y Forero, este último dijo que no sabe si irá o no al encuentro con el presidente Petro en esas circunstancias.

¿De qué hablarán Petro y Uribe?

El expresidente y el presidente se reunirán para conversar sobre el futuro de la reforma a la salud - crédito @petrogustavo/X

El representante Forero advirtió que, como el presidente fue el que convocó al Centro Democrático a Palacio para exponer sus reparos con el proyecto de reforma a la salud, será él quien lidere la discusión: “Yo creo que el presidente va a ser el que tenga la iniciativa, nosotros no buscamos la reunión. La reunión la plantea, la ofrece, por decirlo así, el señor presidente de la República. Él nos dice que vayamos a exponerle las razones de por qué nos oponemos a esa reforma y básicamente es lo que nosotros vamos a hacer”.

Por su parte, el representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático, le dijo a Cambio que “al presidente se le llevará la postura clara de la inconveniencia de la reforma, no es sobre algunos artículos”.

Sobre esos reparos y razones para oponerse a la reforma, el representante Forero los enumeró, no sin antes advertir que son varias y que sí hay intenciones del Gobierno nacional en el proyecto de reforma con los que sí “podrían estar de acuerdo”, como el fortalecimiento de la atención primaria —promoción y prevención, en el lenguaje del Gobierno—, advirtiendo, eso sí, que el Ejecutivo “no necesita una reforma” para hacerlo.

El representante Andrés Forero ha insistido en que el trámite de la reforma a la salud tiene grandes vicios de trámite - crédito @AForeroM/X

Entrando en materia, el representante Forero advirtió que uno de los puntos que le expondrá al presidente Petro, de darse la reunión, está relacionado con la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) como que el Gobierno quiera “extender a todo el sistema de salud la modalidad de compra que se tiene hoy en la Adres, hoy, para el Soat”. De este último recordó que ha habido denuncias de corrupción, de demoras en los pagos que tiene la Adres.

“Eso nos parece muy preocupante porque abre la puerta a una gran corrupción en el sistema y al mismo tiempo plantea la posibilidad de que se agoten anticipadamente los recursos, porque se acaban con las auditorías previas y las auditorias concurrentes. Ese es otro tema”

Junto al representante Andrés Forero, el expresidente y líder natural del Centro Democrático confirmó que se reunirá con el presidente Petro - crédito @AlvaroUribeVel/X

También dijo que otro asunto que le expondrán el presidente Petro tiene que ver con la transición al nuevo sistema de salud que se crearía de aprobarse la reforma.

“Nos parece, en aras de la discusión, más allá de que nosotros tenemos una posición contraria en términos del modelo de salud que consideramos mejor para el país, el Gobierno plantea que en solo dos años la Adres, las alcaldías y gobernaciones, el Ministerio de Salud y Protección Social van a lograr asumir muchas de las responsabilidades que hoy tienen las EPS”

Otro de los asuntos que, según el representante Forero, ven en su partido de forma positiva, pero que no necesita de una reforma para lograrse, es el fortalecimiento de los sistemas de información. Sobre esto, el congresista señaló que, por un lado, en el proyecto se proyecta un año en esto, desde el Ministerio TIC advirtieron que podrían ser cinco.

El representante concluyó advirtiendo: “Son muchos temas los que nos preocupan, pero creo que nos une, con el presidente, el deseo de que haya una mejor salud, una mejor atención para los colombianos, pero naturalmente nos divide el cómo”.