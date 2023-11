Contraloría descartó investigar a los socios de la EPS Sanitas, como pidió el ministro de Salud

En medio de una rueda de prensa, el ministro de salud, Guillermo Jaramillo, indicó que el objetivo era saber cómo se estaba gastando el dinero de las EPS - crédito Presidencia de la República

El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, solicitó a la Contraloría General de la República levantar el velo corporativo que había sobre la EPS Sanitas, con el objetivo de realizar una auditoría forense al uso de recursos y regular la integración vertical de los negocios de la empresa.

“Queremos saber cómo se están haciendo las transferencias de las utilidades, a dónde va a parar el efectivo, quién es el que se está beneficiando en última instancia”, puntualizó Jaramillo en rueda de prensa.

Además, le pidió a la Superintendencia Nacional de Salud la “certificación para realizar el giro directo de recursos por parte de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) por el no cumplimiento del patrimonio adecuado”, tal y como está constituido en los planes de desarrollo del actual gobierno y del anterior.

Por otra parte, advirtió que “si cualquier EPS no cumple con lo estipulado, una certificación nos permite hacer los giros directos, para poder controlar la forma como se está pagando a los proveedores, las clínicas y los hospitales”.

El espaldarazo de la Contraloría

De acuerdo con lo dicho con el ministro Jaramillo, el contralor General de la Nación (e) Carlos Mario Zuluaga ya está enterado y ha hecho hallazgos fiscales por más de un billón de pesos en las EPS. “Por eso recurrimos al señor Contralor. Él está haciendo su función. Muy adecuado lo que está haciendo. Ratificamos que es necesario que él continúe. Para el Gobierno del presidente Petro, para este Ministerio, la ADRES y la Superintendencia de Salud esto es fundamental”, dijo.

El ministro Jaramillo aseguró que los usuarios de la EPS Sanitas no tienen nada que temer - crédito @MinSaludCol/X

También aprovechó la oportunidad para denunciar que no se puede seguir utilizando los recursos de la UPC (Unidad de Pago por Capitación) para solventar todo tipo de actividades, inclusive las asociadas a servicios que no corresponden a la salud, como el pago de multas.

“Nos parece muy importante que lo que el Contralor denominó ‘investigaciones de impacto nacional’, en los casos de las EPS Coomeva, Medimás y Sanitas, se continúe profundizando (...) Ese es nuestro llamado. Y también respaldarlo en esa posición”, puntualizó.

Qué dijo el contralor

Según el contralor Zuluaga, el uso “el velo corporativo es un mecanismo que se usará únicamente cuando adelantemos procesos de seguridad fiscal. Esta es una figura que se usa para determinar si algunas empresas o personas jurídicas utilizan su razón social para desviar los recursos. Entonces aquí hay varios procesos que se están adelantado como el qué paso con los recursos girados en pandemia. Esperamos este mes estar concluyendo ese informe y estaremos indagando qué pasó con las reversas técnicas que debían tener las EPS para contrarrestar este tipo de contingencias”.

El contralor Zuluaga aseguró que la entidad está adelantando varias investigaciones - crédito @CGR_Colombia/X

Qué le dijo a los afiliados de EPS Sanitas

“A los afiliados de la EPS Sanitas (que son 5 ‘888.965) les digo: no se preocupen. No tienen por qué. El Estado tiene los recursos. Los colombianos los estamos financiando. Pero las EPS tienen la obligación de cumplir con lo que les corresponde (...) Ninguna EPS puede dejar de prestar los servicios que le correspondan, en el sentido de suministrar no sólo los servicios médicos sino los medicamentos y los equipamientos necesarios”, concluyó.

Cada vez más recursos

El ministro Guillermo Jaramillo también manifestó que no “entendemos que al sistema de salud hay que darle recursos, eso es lo que ha querido el señor presidente de la República, y eso es lo que hemos hecho”.

Lo anterior entendiendo que, según información de presidencia, el Gobierno ha pagado de manera oportuna y los montos se han incrementado, como es el caso del valor de la UPC, que en 2023 tuvo un aumento del 16,23% en los regímenes contributivo y subsidiado.

Ligado a eso, resaltó que el presupuesto del Minsalud pasó de 40,3 billones en 2022 a 50,5 billones de pesos en 2023, aproximadamente, lo que implica un aumento del 25,4%. El ministro señala que de los 50,5 billones de 2023, más de 48 billones de pesos van para el Adres.

Finalmente, el ministro Guillermo Jaramillo enfatizó que con la reforma al sistema de salud, radicada por el Gobierno del Cambio en el Congreso, estos recursos se duplicarían entre este año y el 2026.