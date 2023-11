Jugador del Cúcuta Deportivo denunció amenazas de muerte luego de perder la final del ascenso contra Fortaleza

Cúcuta Deportivo fue líder del Grupo B en el Torneo BetPlay por lo que clasificó a la final del segundo semestre en la segunda división - crédito Colprensa - Mariano Vimos

Cúcuta Deportivo en menos de dos semanas perdió la oportunidad de ser finalista de la Copa Colombia 2023 y se quedó sin opciones de ascender a la Primera División para el 2024. Los motilones primero perdieron ante Millonarios en la semifinal y luego tuvieron que ser testigos de cómo Fortaleza CEIF remontó en el marcador global, la serie de la final del segundo semestre del Torneo BetPlay Dimayor, por lo que en el próximo año deberán seguir en la ‘B’.

Te puede interesar: Fortaleza logró el ascenso y jugará en la Liga Betplay 2024: Cúcuta pasará otro año en la Primera B

Esta situación no ha sabido ser manejada por algunos hinchas, que buscan en redes sociales a los integrantes del plantel para reclamarles por los objetivos incumplidos. El jugador Juan Moreno denunció a través de sus redes sociales dos sucesos: en el primero, una moto lo detuvo para reclamarle por supuestamente “venderse” en la final ante Fortaleza. Luego aseguró que tiene evidencias en contra de integrantes de la barra La Banda del Indio que buscan la dirección de su vivienda: “Los de la barra buscando direcciones de mi casa que me van disque a matar (sic)”.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Actriz porno está furiosa por no poder sacar cita para el pasaporte: en redes sociales le sacaron en cara su apoyo a Petro

El jugador publicó un comunicado donde asegura no tener miedo a las amenazas recibidas en los últimos días, pero que esto mismo lo llevó a tomar la decisión de no continuar en el Cúcuta Deportivo para el 2024, pese a haber manifestado tiempo atrás su deseo de continuar en la institución motilona:

“Muy buenas noches. Dejo en claro que yo no estoy asustado, porque se cual fue mi rendimiento y todo lo que dejé en la cancha por estos colores, y me salieron muchas ofertadas y fui uno de los primeros jugadores que dijo que se quedaba para el próximo año, pero después de todos los problemas dejo dicho públicamente que voy a dejar el Cúcuta, porque ya están llegando amenazas contra mi vida y la de mi familia y es algo que no puedo permitir (sic)”.

Las barras emiten comunicados en contra de la actitud de Juan Moreno

Ante las denuncias de Juan Moreno, la respuesta por parte de los hinchas no tardó en llegar y algunos pantallazos de conversaciones entre el futbolista y los aficionados en redes sociales fueron publicados. Allí se evidencia la molestia del jugador por los comentarios donde aseguran que José Augusto Cadena le dio plata al futbolista para evitar el ascenso a la máxima categoría. Esto desató la ira de Moreno, que respondió con insultos al fanático.

Te puede interesar: Fin a la novela: James Rodríguez ya está en Barranquilla

A raíz de esto, la Barra de Pizarro emitió un comunicado donde aseguran que uno de sus integrantes en ningún momento amenazó de muerte a Juan Moreno, le piden que publique las pruebas de tales amenazas y tildan al delantero de poco profesional. Sin embargo, en este asegura que aunque algunos hinchas se desahogan de maneras que no comparten, es responsabilidad de los futbolistas entender al fanático y no responder a los insultos:

“Se deber ser un poco profesional y mantener su cordura teniendo en cuenta que al ser los responsables del fracaso del equipo están expuestos a que la hinchada se quiera desahogar con los culpables (sic)”.