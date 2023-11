Técnico de Paraguay reveló una de las tácticas que usará ante Colombia: “Hay que tener más cuidado y atención”

Daniel Garnero, seleccionador de Paraguay desveló una de las tácticas que usará ante Colombia - crédito Daniel Piris/EFE

Luego de la histórica victoria ante Brasil, la selección Colombia ya piensa en lo que será la sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa Mundial de 2026, y ante Paraguay buscará cerrar su último partido internacional del año con una victoria.

Previo al compromiso que tendrá lugar el martes 21 de noviembre desde las 6:00 p. m., hora colombiana, en el estadio Defensores del Chaco, el técnico del cuadro guaraní Daniel Garnero, se refirió en rueda de prensa sobre sus visiones previas al choque y develó una de las estrategias tácticas que usarán en defensa para este compromiso.

Garnero afirmó que, si bien Colombia viene de hacer una presentación excelsa ante la canarinha en materia ofensiva, no enfocarán su juego en el marcaje hombre a hombre, lo que le entregaría al combinado nacional una ventana para explotar el juego individual de figuras como las de James Rodríguez o Luis Díaz.

Luis Díaz es una de las fichas clave de Colombia para buscar la victoria ante Paraguay - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Si bien el estratega del cuadro paraguayo reconoció que Luis Díaz es un futbolista de extremo peligro, no toda la atención de la defensa se enfocará en él y le deseó al guajiro que ojalá no tenga uno de sus mejores días ante ellos: “Obviamente, que vamos a enfrentar en toda esta clasificación a jugadores de altísimo nivel. Eso genera una dificultad, a nivel de equipo no vamos a hacer una marca en particular. Hay que tener más cuidado y atención con jugadores que no necesitan de muchas posibilidades para ser efectivos. Esperemos hacer un buen partido y que Luis no tenga su mejor día”.

Posteriormente, precisó que el hecho de actuar como locales también será una carta que esperan usar a su favor, contando con que la hinchada haga sentir a Colombia como aquel visitante inferior a ellos:

“Nosotros tenemos que hacernos fuertes de local. El Defensores tiene que ser el lugar más cómodo para jugar el fútbol que encontremos en el mundo. Lo tenemos que lograr entre todos, con el público y el estado del campo que se ve bien. Ojalá el estadio esté lleno y que el visitante se sienta así. Tenemos que hacer de esa cancha nuestro lugar más fuerte para conseguir más puntos”.

0-0 Chile y Paraguay desaprovechan oportunidades con un empate sin goles por la quinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas - crédito Elvis González/EFE.

Según estos comentarios, se espera un bloque defensivo estable y agresivo de los paraguayos enfocado en el espacio, donde se replegarán casi hasta la última línea de meta evitando cualquier intento de carrera para algún pase filtrado, por lo que el juego colectivo de la tricolor será fundamental para romper el sello.

El conjunto rojiblanco llega a este compromiso urgido de puntos luego de empatar 0-0 ante Chile en la quinta fecha. En la clasificación, Paraguay actualmente está ubicado en la posición número 7 con un total de 5 puntos a su nombre.

Luis Díaz fue incluido en el mejor once de la fecha 5 de eliminatorias

Recientemente, la plataforma de estadística y data de fútbol, Sofascore, hizo público el mejor equipo de la fecha 5 y el guajiro fue el único jugador colombiano presente en aquel onceno. Gracias a su doblete ante la canarinha el nombre de Díaz estuvo presente al lado de Messi, Araújo y Alisson.

La calificación que le entregó aquel portal a Díaz fue de 9.3 quedando bastante cerca de ejecutar lo que es denominado el partido perfecto. De los 90 minutos que disputó, Luis realizó 19 de 21 pases acertados, teniendo una efectividad del 90%, además disparó cuatro veces al arco rival y sorpresivamente ganó en tres de los cuatro duelos aéreos que tuvo en el compromiso, siendo dos de ellos sus goles.

Este fue el once ideal de la quinta jornada de eliminatorias: