Taxista de 53 años fue asesinado a quemarropa en Cartagena

Imagen de referencia. Un taxista de 53 años fue asesinado por sicarios en Cartagena - crédito Colprensa

El gremio de los taxistas en Cartagena está de luto luego de conocerse el crimen del cartagenero Horacio Mina Martínez, de 53 años, cuando estaba por ingresar a una distribuidora de llantas del barrio El Bosque, en la tarde del viernes 18 de noviembre.

El aberrante caso de sicariato fue registrado por las cámaras de seguridad de la serviteca, donde evidencia que el taxista está prácticamente en la entrada del lugar, cuando fue increpado por un sujeto de camiseta y jean azul, quien le dispara en varias ocasiones y, no contento con ello, abre la puerta del vehículo y continúa disparando.

El crimen fue cometido ante la mirada impotente de los clientes, quienes buscan refugio por la ráfaga de balas.

Según relataron los testigos, en declaraciones conocidas por El Universal, el sicario huyó en una motocicleta que lo esperaba a pocas cuadras del lugar del asesinato.

Respecto al hecho, el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Wharlinton Gualdrón, indicó que iniciaron las investigaciones pertinentes para dar con los responsables y los motivos que llevaron al asesinato del taxista.

“Se han puesto todas las capacidades de investigación y de inteligencia, con el fin de establecer quiénes fueron los autores de estos hechos y lograr su captura lo más pronto posible”

Aunque los casos de homicidios en la ciudad amurallada bajaron levemente, no dejan de preocupar los relacionados con sicariato.

Las cifras fueron reveladas por la Policía Metropolitana de Cartagena, indicando que a corte de octubre de 2023 se registraron 274 homicidios, 6 casos menos en comparación al mismo periodo de 2022, cuando la cifra fue de 274.

De acuerdo con el reporte, 172 casos se presentaron por la modalidad de sicariato.

En cuanto al esclarecimiento de los hechos violentos, la Policía declaró que se ha logrado con el 25% de los casos, es decir 78 asesinatos. Además, el 60% de las víctimas equivalente a 104 personas, tenían antecedentes judiciales vinculados a delitos como homicidio, hurto, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas.

Niña de tres años murió tras ingerir fósforo blanco en Cartagena

El viernes 17 de noviembre, el Departamento Administrativo de Salud de Cartagena (Dadis) reportó la muerte de una menor de tres años luego de haber ingerido fósforo blanco, sustancia que se encuentra en la pólvora.

El lamentable accidente habría ocurrido en el barrio Pablo sexto de Cartagena, en donde la menor de edad comenzó a presentar tos, vómito, fiebre, debilidad y alteración de la conciencia, de acuerdo con el relato de su madre.

“Lamentamos profundamente este suceso, desde el Dadis no hemos dejado de insistir en el llamado a no usar pólvora en las celebraciones, lo hemos hecho en colegios, instituciones comunitarias, medios de comunicación, redes sociales, entre otros, sin embargo, seguimos reportando quemados y ahora este fallecimiento que nos duele y nos obliga a seguir creando conciencia en los cartageneros para que celebren sin pólvora”, expresó el director del Departamento Administrativo de Salud, José Saavedra, haciendo énfasis en que los niños no manipulen pólvora, pues se acerca la temporada decembrina donde los casos se disparan.

Los afectados con pólvora se disparan en la temporada decembrina - crédito Colprensa

La mamá de la menor de edad conoció que su hija había ingerido las sustancia, gracias a la confesión de una vecina de siete años, con quien la menor se encontraba jugando el lunes 13 de noviembre.

Luego de la confesión, la madre desesperada llevó a su hija al Hospital Casa del Niño, donde se supo que la menor se había intoxicado con pólvora, reconfirmando así la confesión de la amiga de la menor

Pese a los esfuerzos, en el centro médico la niña presentó bradicardia y fue sometida a reanimación, donde minutos después, murió