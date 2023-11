Supuesto integrante del Tren de Aragua intentó escapar de las autoridades lanzándose al río Bogotá

El hombre, al parecer, no formaba parte de la organización delincuencial - crédito Secretaría de Hábitat

Un desesperado intento de fuga fue registrado en la tercera semana de noviembre (2023) en la localidad de Kennedy, luego de que un supuesto integrante del Tren de Aragua fuera atrapado infraganti, mientras, aparentemente, extorsionaba a comerciales de la zona.

Te puede interesar: Capturaron a venezolano que estaba entregando panfletos para extorsionar comerciantes de Bogotá

Así lo habría explicado, en entrevista para el matutino de Arriba Bogotá, el teniente coronel Augusto Gil, comandante de la estación de Policía de Kennedy: “En el marco de la operación Bogotá, en jurisdicción del CAI Bella Vista, se logra la captura de un sujeto quien, momentos antes, estaba realizando exigencias económicas al sector comercio”.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Los Satanás tendrían extorsionado a gran parte del comercio en varios sectores de Bogotá

Días antes, se habría presentado en el mismo local para exigir una suma millonaria, a cambio de no atentar contra sus propietarios y trabajadores, pero fue sorprendido por las autoridades, que llegaron en cuestión de minutos, tras ser notificados:

“Este sujeto, al notar la presencia de la Policía, gracias a un llamado de la comunidad que facilitó que los oficiales llegaran de manera oportuna, emprende la huida, lanzándose al Río Bogotá”.

El río Bogotá atraviesa distintas localidades de la ciudad - crédito Alcaldía local de Engativá

Quienes tomaron las riendas de la captura, lo describen como un intento desesperado que, sin embargo, se vio frustrado con ayuda de personal del Acueducto que se encontraba inspeccionando la zona: “En una acción valerosa, nuestros policías se lanzan al río, logrando la captura de este sujeto, quien es presentado ante la autoridad competente (...) Afortunadamente, en el instante, estaba una lancha del Acueducto realizando algunas revisiones en esta jurisdicción y nos ayuda a realizar la captura del sujeto”.

Te puede interesar: Miguelito Barraza denuncia ser víctima de extorsionadores: “Por hacer reír me quieren matar”

Comerciantes, en conversaciones con el medio citado, sostuvieron que el sujeto se presentaba como integrante de la temida organización internacional, y que, con tal de ahuyentar a sus víctimas, cargaba consigo un arma de fuego en todo momento: “El señor se identifica como miembro del Tren de Aragua, nos tiene a todas las personas del sector azotadas y, en varias ocasiones, ya ha extorsionado (a otros comerciantes) con armas de fuego”.

Pero no solo ellos y sus trabajadores se encontraban en la mira del delincuente, también, sus familias eran amenazadas: “Me decía que iba a buscar a mis hijos si no le colaboraba. Yo me he sentido muy asustada, intimidada, amenazada, porque él es un sujeto bastante agresivo”.

Con antecedentes por los delitos de “porte ilegal de armas. Este sujeto portaba un arma de fuego y presenta anotaciones por hurto”, un juez dictó la medida de aseguramiento en su contra y tendrá que esperar en prisión a que avance el proceso en su contra.

Tren de Aragua se ha extendido por distintos países de Latinoamérica - crédito Fernando Criollo / Víctor Idrogo

Supuestos integrantes del Tren de Aragua también han estado causando estragos en el sector de San Andresito

Tras extender sus actividades delictivas desde los estados venezolanos de Carabobo y Aragua hacía países como Ecuador, Perú, Chile, Bolivia y Colombia, el Tren de Aragua ha entrado en guerra con organizaciones delincuenciales locales por el control de actividades delictivas como la venta de estupefacientes y la extorsión a comerciantes, meseros, recicladores, conductores de vehículos informales y trabajadoras sexuales.

En el blanco tienen a personas de escasos recursos que, históricamente, han tenido una relación poco amigable con las autoridades y, por tanto, no tienen a quien recurrir cuando son víctimas de amenaza.

A través de panfletos; aplicaciones de mensajería instantánea, como Telegram y WhatsApp, o en persona son extorsionadas con altas sumas de dinero, bajo la modalidad de vacuna, para que puedan seguir desarrollando sus actividades, sin peligro a ser asesinados.

“Les avisamos que somos el Tren de Aragua, a partir de este momento, nos vamos a hacer cargo de este comercio; por lo cual, de manera obligatoria, cada negocio entregara la suma de $400.000, que en su debido momento les informaremos como realizaremos este cobro”, se lee en uno de los carteles de la organización, entregado en el sector de San Andresito.