La Liendra hace enojar a más de uno por el trato que le da a su camiseta autografiada por Lionel Messi

La Liendra, uno de los creadores de contenido más influyentes de Colombia, tiende a generar tanto admiración como críticas entre sus seguidores a través de sus publicaciones en redes sociales. Aunque cuenta con un amplio respaldo y muchos disfrutan de su contenido, otros lo critican con frecuencia, y el regalo reciente que recibió por parte de Luis Díaz después del partido ante Brasil no fue la excepción.

Fue precisamente gracias a este regalo que La Liendra tuvo la oportunidad de hablar sobre algunas de las colecciones de camisetas que posee, entre las cuales destacan dos de Cristiano Ronaldo, una de Juan Guillermo Cuadrado de la Juventus y ahora la de la selección Colombia que le obsequió Luis Díaz. No obstante, lo que sorprendió a muchos fue la revelación que hizo acerca de una camiseta a la que no le daba mucha importancia y tenía en su poder.

En una historia de Instagram, La Liendra reveló que posee una camiseta autografiada por Lionel Messi. El creador de contenido colombiano, conocido por ser un ferviente seguidor de Cristiano Ronaldo, admitió que no le daba mucha importancia a esta prenda deportiva, por lo que mencionó que estaba considerando rifarla entre sus seguidores.

“‘Te hace falta la de Messi’, no, tengo hasta dos de Messi, sino que ni siquiera las tengo afuera (...) esta camisa es de Messi, autografiada por él, la tengo por ahí hace un tiempo y fue de las primeras que él firmó cuando estuvo en el París Saint-Germain. Vea, certificado de que está firmada y véala acá, completamente original, yo la tengo si no que pues... de verdad, sin ofender, no la tengo muy presente”, aseguró el creador de contenido en su más reciente historia de Instagram.

La Liendra explicó la razón por la que no daba tanta importancia a esa camiseta de Lionel Messi del París Saint-Germain autografiada. “Yo creo que uno sí tiene que tener una camisa de Messi, pero creo que, si voy a tener una, quisiera como la del Barça, esta no. Puede que la termine rifando. Posteriormente, el creador de contenido preguntó a sus seguidores sobre qué debería hacer con la prenda deportiva del capitán argentino.

“¿Qué hago con esta camisa?, -déjala y pégala también en la pared - rífela - désela a un amigo - véndala”, mencionó el creador de contenido en sus redes sociales. Por el momento, La Liendra no ha confirmado qué hará con la camiseta de Lionel Messi, aunque muchos de sus seguidores esperan que la rife y de esta manera puedan tener una oportunidad de obtenerla.

“Pa que dejen de sufrir tantos los ardidos”

Luego de que Colombia venciera a Brasil con un doblete de Luis Díaz, el mismo jugador del Liverpool le obsequió una camiseta a La Liendra. El creador de contenido publicó esto en sus redes sociales y comentó, “Luis Díaz me obsequia la camisa con la que marcó los 2 goles ante Brasil”. Sin embargo, muchos de los usuarios se dieron cuenta de que esta no era la misma camiseta con la que había jugado el extremo, por lo que criticaron a La Liendra.

Algunos usuarios comentaron: “Deja la mentira ome Liendra, que esa no fue la camiseta con la que jugó”; “No es la misma Jajajaja”; “mucho atembao, y eso que estuvo en el estadio...”; “Le metieron gato por liebre, no es la misma camiseta”, entre muchos otros.

La Liendra respondió a estos comentarios negativos con una publicación en sus redes sociales: “Dejen de sufrir tanto. Desde ayer aclaré en Twitch que la camisa que tengo no es la de los goles, Lucho me la iba a dar, pero lastimosamente para mí, Pepe se la pidió en el partido. Me dio su segunda camisa y solo ayer me dijo, mucho después de subir el video, me enteré de todo al otro día... igual que importa, me la entregó personalmente el que marcó los goles y firmada, así pa’ qué más”.