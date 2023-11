“Fue en el gobierno de Álvaro Uribe donde se desmanteló a los paramilitares” El Centro Democrático defiende a Álvaro Uribe tras declaraciones de Mancuso

Centro Democrático salió en defensa de Álvaro Uribe luego de las declaraciones de Salvatore Mancuso que generaron polémica - crédito Biel Aliño/ EFE

Por medio de su cuenta de X (antes Twitter), el partido Centro Democrático se sumó a las voces que se pronunciaron con respecto a las acusaciones que hizo Salvatore Mancuso recientemente en las que decía que el expresidente Álvaro Uribe tenía conocimiento de la operación del Aro. Ante esto la colectividad aseguró que durante el gobierno de su líder político fue en el que se desmanteló a las estructuras paramilitares, desmovilizando a más de 35.000 combatientes.

Te puede interesar: Miguel Uribe Turbay respondió a la invitación que el Presidente le hizo al Centro Democrático: “Tinto con Petro solo cuando frene el trámite de la reforma a la salud”

El exjefe paramilitar que fue aceptado recientemente en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dijo en una audiencia reservada que el expresidente Álvaro Uribe Vélez, “siempre tuvo conocimiento” de la masacre del Aro, la cual fue perpetrada en octubre de 1997.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Señalamientos de Mancuso son una venganza contra el expresidente Uribe, según Iván Duque

Con respecto a lo último, Salvatore Mancuso dijo: “Fue Iván Ramírez quien me manda para que organice y coordine la operación que me pide Pedro Juan Moreno. Y Pedro Juan Moreno viene a nombre de Uribe. Uribe se ha reunido conmigo, y yo me reuní, el coronel Raúl Suárez, comandante de la Policía de Córdoba, me llevó a reunirme a la finca de Uribe, por el gobernador Uribe para aquel momento y Uribe siempre tuvo conocimiento de la operación del Aro”.

Ante esto, el expresidente en varias publicaciones que realizó en su cuenta de X hablando del tema y defendiéndose de lo que aseguró el exjefe paramilitar acerca de él, aunque no ha sido el único, pues el Centro Democrático salió en su defensa diciendo en esta misma red social que fue en el gobierno de Álvaro Uribe que se desmantelaron a los paramilitares además de haber desmovilizado a más de 35 mil combatientes además de encarcelar y extraditar a algunos de los principales cabecillas, siendo Salvatore Mancuso uno de estos.

Te puede interesar: Álvaro Uribe arremete contra Juan Manuel Santos en su defensa por las acusaciones de Mancuso

“La profecía de Carlos Castaño se cumplió. Fue en el gobierno de Álvaro Uribe donde se desmanteló a los paramilitares, desmovilizando a más de 35 mil combatientes y encarcelando y extraditando a algunos de sus principales cabecillas, entre ellos a Mancuso”.

Centro Democrático sale en defensa de Álvaro Uribe y dice que en su gobierno se desmantelaron a los paramilitares - crédito @CeDemocratico

Luego, en la misma publicación, el partido político hizo referencia a un fragmento del libro de Carlos Castaño, uno de los máximos cabecillas de los paramilitares, en este decía que Álvaro Uribe le convenía al país, pero no a las Autodefensas, también mencionó que de seguro daría resultados militares en su contra y no darían reconocimiento a la lucha antisubversiva, de acuerdo con sus palabras.

“Álvaro Uribe le conviene al país, pero no a las Autodefensas Unidas de Colombia. Es el presidente que menos nos podrá ofrecer, seguro dará resultados militares en contra nuestra y poco reconocimiento a nuestra lucha antisubversiva”, expresó Carlos Castaño en su libro “Mi confesión”.

“Que la JEP tome nota: “Álvaro Uribe le conviene al país, pero no a las Autodefensas Unidas de Colombia. Es el presidente que menos nos podrá ofrecer, seguro dará resultados militares en contra nuestra y poco reconocimiento a nuestra lucha antisubversiva”, Carlos Castaño en el libro Mi Confesión”, dijo el Centro Democrático en su cuenta de X.

Adicionalmente, compartieron de igual forma una de las publicaciones del expresidente Álvaro Uribe en su cuenta de X, en la que compartió un comunicado en el que el exsenador dice que cuando fue gobernador de Antioquia impulsaba la neutralidad activa de la comunidad frente a la guerrilla y a los paramilitares.

Por su parte, el Centro Democrático en la publicación anteriormente mencionada argumentan que él siempre intentó proteger a la gente del departamento de grupos armados diciendo: “Como gobernador de Antioquia, y las posibilidades que tenía (No era el presidente en ese entonces), @AlvaroUribeVel buscó proteger con diferentes acciones a los habitantes del departamento contra las arremetidas paramilitares y guerrilleras de la época”.