Lina Tejeiro respondió a señalamientos por su soltería: “Si se tratara de salir con cualquier pendejo...”

En su cuenta de TikTok, la actriz respondió a un usuario que señaló su mal caracter como causante de que siga soltera - crédito @linatejeiro/TikTok

La actividad de Lina Tejeiro a lo largo de 2023 ha estado marcada por las repercusiones del final de su relación con Juan Duque y su vinculación en proyectos actorales como Paraíso blanco de Vix, que narra la vida de Carlos Lehder y en la que dio vida a la narcotraficante Griselda Blanco. Por otra parte, ha centrado sus esfuerzos en el lanzamiento de Coraje, la marca creada por la actriz orientada a la venta de productos de belleza, misma que inauguró en la tarde del viernes 17 de noviembre.

Por otra parte, la llanera se caracteriza por su constante interacción con sus seguidores y hasta sus detractores. Eso se ve reflejado en los más de 10 millones de seguidores que acumula en Instagram y los cinco millones que acumula en TikTok. Justamente en esta última plataforma, Tejeiro aprovechó para responderle a un detractor.

La celebridad comentó inicialmente que su cuenta fue etiquetada en un video en el que se referían a su soltería y señalaban que a pesar de reconocer su belleza, la tachaban de “jodida” y que por eso permanecía soltera desde que terminó su breve relación con Juan Duque.

Así lo expresó la actriz con su propio video, al que en la descripción le puso “cuando sabes lo que vales dejas de dar descuentos”, algo que también publicó en su cuenta X, haciendo referencia de manera más concreta al amor propio. En el video, Lina comentó:

“En estos días me taguearon en un video de TikTok donde un tipo está hablando de mi, y dice como ‘uy, es muy hermosa pero tiene que joder demasiado pa’ que esté soltera’. Una cosa así. Me quedé pensando, ‘¿qué le hace pensar que yo estoy sola por jodida y no por elección?’. De hecho, yo estoy soltera porque yo tengo muy claro cual es la clase de persona que quiero a mi lado, y hasta el momento no ha llegado”

Para terminar, Tejeiro dio un mensaje a los que opinaban como dicho usuario y realizó una invitación muy especial a sus seguidores:

“Si se tratara de salir con cualquier pendejo, pues hace rato hubiera salido con él. Pero no es eso. Es el hecho de que no me voy a conformar con menos de lo que yo quiero. Y si ahorita llega una persona con los estándares que yo quiero, bienvenido sea. Pero por ahora, si no está, ¡pues voy a estar sola!”

En los comentarios primaron las respuestas mostrando su apoyo a Tejeiro por ver las relaciones sentimentales desde esa perspectiva. “Así es!!!! Solteras por elección, no por falta de opciones 👌🏼”, “me pasa lo mismo ya llevo 6 años soltera y aún no he dado con el hombre que quiera de verdad, ya no me conformo con cualquier persona”, me pasa lo mismo ya llevo 6 años soltera y aún no he dado con el hombre que quiera de verdad, ya no me conformo con cualquier persona”, fueron algunos de los más destacados.

La actriz Lina Tejeiro se encuentra concentrada en el lanzamiento de 'Coraje', su linea de productos de belleza - crédito @linatejeiro/Instagram

Esto cuestan los productos de Coraje, la marca de Lina Tejeiro

Luego de varios meses de expectativa y algunos aplazamientos por causas imprevistas, finalmente se inauguró Coraje, la marca de productos de belleza de Lina Tejeiro. Dentro de la línea de artículos que ofrece se incluyen labiales, pestañinas, encrespadores de pestañas y desmaquilladores.

Como suele suceder con cada celebridad que lanza un emprendimiento, los precios son un tema de conversación entre el público. Para dar una idea, un kit de maquillaje que incluye pestañina, encrespador, un espejo compacto y desmaquillante y puede ser adquirido en la página web oficial de Coraje, tiene un valor de 139.900 pesos.

En redes sociales, varios usuarios se mostraron algo decepcionados, por lo que terminó promoviendo la campaña de expectativa de la actriz, pues imaginaban otra clase de emprendimiento y acusaron a Tejeiro de hacer “demasiado show” para tratarse de una marca de belleza.