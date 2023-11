Video: padre de Luis Díaz celebró la victoria de Colombia ante Brasil a ritmo de vallenato

La victoria de la selección Colombia sobre su similar de Brasil en la quinta fecha de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial 2026 tuvo un trasfondo muy particular. No solo fue la primera victoria de la Tricolor ante el pentacampeón mundial en un partido de clasificación, sino que estuvo marcada por el secuestro de Luis Manuel Mane Díaz, el padre del futbolista Luis Díaz, semanas antes del importante juego ante la Verdeamarela.

Tras su liberación el pasado 9 de noviembre, Mane estuvo presente en el estadio Metropolitano de Barranquilla observando al atacante del Liverpool mientras convertía los dos goles que le dieron a los dirigidos por Néstor Lorenzo tres puntos clave para asegurarse la tercera posición en las Eliminatorias, detrás de Argentina y Uruguay.

Durante la segunda anotación del ex Junior de Barranquilla y Porto, en la que cabeceó un centro de James Rodríguez para batir al guardameta Alisson Becker; las cámaras de la transmisión captaron a Mane mientras lloraba por la emoción de lo conseguido por su hijo. La situación llegó al punto que se fue de espaldas en la tribuna y tuvo que ser sostenido por los que lo rodeaban, lo que hizo pensar a los televidentes que se había desmayado, pero no fue el caso.

Sus gestos en la tribuna no tardaron en ser objeto de memes en los minutos posteriores, inundando las redes sociales. Pero no fue lo único por lo que Mane trascendió en la red. Horas después del partido, se hizo viral un video de Mane durante una parranda vallenata. Lo más llamativo es que el padre del futbolista, completamente dichoso, aparece bailando junto a un palo mientras los músicos le siguen la corriente, a la par que anima a los que le rodean a que se sumen a la fiesta.

En redes sociales se hizo viral la celebración de Mane Díaz, padre de Luis Díaz, luego de la victoria de Colombia sobre Brasil - crédito @jessicabrisso11/X

En los comentarios de la publicación, los usuarios manifestaron que ver al padre de Lucho tan feliz en su tierra hacía que cobrara sentido la intención del padre de no querer irse a Liverpool, al lado de su hijo. Hubo incluso varios que reconocieron que sería divertido tenerlo a Mane al lado en una fiesta.

“Por eso ese viejo no se quiere ir de allá si la pasa es bacano. Esos bembé no los puede armar en Liverpool”, “En Liverpool no puedes hacer eso Mane, con razón no te quieres ir”, “Ese **** no se va ni a bala de Colombia, menos de la costa 😎”, “Me dieron unas ganas de recochar con ese señor”, “Que personaje Dios mío 😂🤣 quiero estar en una fiesta donde esté él ve 🤣”, fueron algunos de los comentarios en la publicación.

Mane Díaz reveló el equipo con el que sueña Luis Díaz

En los días posteriores a la liberación de Mane Díaz por parte del ELN, se comenzó a difundir el rumor de que Luis Díaz podría abandonar a los Reds para la próxima temporada y unirse a las filas del FC Barcelona.

Sobre este tema habló el propio padre del futbolista en Win Sports. Aunque señaló que no tenía información que permitiera confirmar la veracidad del rumor, sí manifestó que sería un sueño cumplido para él:

“Muy poco conozco del tema del Barcelona, vemos las redes, pero nadie se me ha acercado a decirme nada. Luis es un fiel seguidor del Barcelona y sería uno de sus sueños”

El padre del futbolista no desaprovechó la oportunidad de destacar sus cualidades, así como lo bien que podría cuajar en el cuadro culé:

“Luis es un jugador fácil de ganarse las cosas por su forma de ser, su trabajo y su entrega, es muy disciplinado. Si se da la posibilidad de su llegada al Barcelona, no hay ningún problema, porque está entre los mejores del mundo”

En todo caso, Mane se aseguró de resaltar que tanto en Inglaterra como en Portugal ha sido bien recibido por los hinchas y las directivas, lo que le ha permitido mantenerse como figura en los reds, algo que padre e hijo agradecen. “Hay que agradecerle al Porto y al Liverpool por esa acogida, la forma con la que lo recibieron”, puntualizó.