David Luna pidió a Gustavo Petro suspender diálogos con el ELN si no libera a los secuestrados: “Colombia ya vivió esta historia”

El senador David Luna pidió al presidente Gustavo Petro proteger a la sociedad civil y no a la delincuencia - crédito @lunadavid/X

Luego de la liberación de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista Luis Díaz, se dio a conocer que más de 30 personas siguen en cautiverio en Colombia, a manos de diferentes grupos armados al margen de la ley. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) tiene secuestradas a19 personas, según informó el negociador del Gobierno nacional con el ELN, José Félix Lafaurie.

Te puede interesar: Iván Cepeda aseguró que los diálogos de paz con el ELN se mantienen

No obstante, el jefe de la mesa de negociaciones, Otty Patiño, aseguró que la cifra aumenta a 30 y el comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo, dijo que son 32. Aunque los datos no son del todo claros, el secuestro de estas personas ha indignado a varios sectores del país debido a que con el grupo guerrillero se tiene pactado un cese al fuego, en aras de adelantar un proceso de paz que ayude a terminar con el conflicto armado.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Jefe del ELN reiteró que no dejarán las armas en medio del proceso de paz con el Gobierno: “El cese el fuego aún es temporal”

Han cuestionado el hecho de que se continúe con los diálogos a pesar de que estas personas siguen privadas de la libertad. “El secuestro es un delito macabro. Colombia ya ha vivido esta historia y nadie la quiere volver a repetir”, expresó el senador David Luna en X (antes Twitter).

El congresista solicitó entonces al presidente Gustavo Petro exigir al ELN que libere a todos los colombianos y colombianas que tiene en cautiverio. Además, le pidió que, si el grupo armado se niega a cumplir con estas demandas, se levante de la mesa de diálogo. “Claramente, debemos proteger a la sociedad civil y no a los delincuentes”, dijo.

Te puede interesar: Francia Márquez confesó que siente angustia: “Porque no veo cambios rápidos en nuestro Gobierno”

El alto comisionado para la Paz ya había exigido al ELN liberar a los secuestrados, además de proscribir el secuestro como práctica del grupo armado y discutir los métodos de financiación que tiene. “Esta paz dialogada es sin impunidad de base, todo hecho contra la dignidad humana en cualquier proceso urbano o rural tiene límites. Al ELN le hemos exigido terminar sus paros armados en el Baudó, San Juan y Calima, otra práctica que debe terminar ya”, añadió en X.

La delegación del Gobierno nacional en la Mesa de Diálogos de Paz con el ELN también pidió al grupo guerrillero liberar a los secuestrados, de manera segura, digna e inmediata. Sin embargo, estas exigencias fueron rechazadas.

La respuesta del ELN: “Que no se hagan ilusiones”

El comandante del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, Antonio García, aseguró que el secuestro hace parte de la financiación del grupo guerrillero y que sus métodos no están incluidos en los acuerdos del cese al fuego - crédito Leonardo Fernández Viloria/Reuters

El comandante del grupo armado, Antonio García, aseguró que dentro de los acuerdos establecidos en el cese al fuego bilateral, nacional y temporal, que inició el 3 de agosto de 2023 y que termina el 29 de enero de 2024, no se dijo nada sobre secuestros. Además, aseguró que es esta práctica que implementa la guerrilla para financiarse, ya que es “pobre”. Entonces, sostuvo en X: “El ELN no aceptará imposiciones ni chantajes. Que no se hagan ilusiones. El ELN respetará lo acordado”.

De acuerdo con la delegación del Gobierno nacional, el secuestro impide que se construya la paz, porque las víctimas y sus familiares experimentan odio hacia los captores que difícilmente se pueden superar. Además, las personas privadas de la libertad y sus seres queridos permanecen en angustia durante el tiempo de cautiverio, es decir, que las consecuencias no se limitan únicamente al momento de la “retención”. Asimismo, es un delito que genera rechazo no solo en Colombia, sino en el mundo.

“El ELN ha justificado este método argumentando que es parte de su financiación. Es insostenible argumentar, desde un punto de vista ético, que comerciar con seres humanos es lícito, aun bajo las condiciones de un conflicto armado”, sostuvo la delegación en un comunicado. Así las cosas, explicó que las finanzas de la guerrilla solo podrán ser discutidas cuando se establezcan acuerdos referentes a su incorporación política.