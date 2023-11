Paola Jara hizo llorar a Jessi Uribe con fuertes palabras en tarima: “que hablen lo que quieran”

Los artistas de música popular andan no desaprovechan momento para estar juntos y mostrar su amor - crédito Jessi Uribe

Paola Jara y Jessi Uribe se han convertido en tendencia por los más de cuatro años que llevan de relación. Aunque ambos han hecho carreras en la música popular, el inicio de su noviazgo estuvo marcado por un escándalo.

El cantante santandereano acababa de salir de su matrimonio anterior cuando se oficializó su romance con su colega. Poco después, en 2022, decidió casarse con la intérprete. Desde ese entonces, han tenido que lidiar con las críticas, pero siempre han defendido su amor a través de las plataformas digitales o cada vez que tienen oportunidad de hacerlo.

Ese fue el caso de un concierto reciente en el que ambos aparecieron en el escenario. En una parte del show, la cantante antioqueña decidió parar la música para dedicarle un emotivo mensaje a su compañero sentimental, ante las miles de personas congregadas.

Paola Jara le dedicó un discurso a Jessi Uribe en tarima - crédito @paolajara/Instagram

La artista comenzó su discurso elogiando el compromiso y la disciplina que tiene su esposo en cuanto a los asuntos profesionales.

“Es el artista más entregado que tenemos aquí en Colombia, todos los días ensaya, todos los días aprendo de él. De verdad que para mí él es un ejemplo y no saben todo lo que he aprendido de él”, expresó ella para comenzar las palabras que le ofreció a Jessi.

De la misma manera, insistió en que su amor va más allá de los comentarios negativos que han recibido con el paso del tiempo. “Le doy gracias a Dios, mi amor, por haberte puesto en mi vida, en mi camino, a pesar de que echen mierda, de que hablen lo que quieran”, siguió comentando en la tarima.

Jessi Uribe respondió a las emotivas palabras que le dijo Paola Jara en público - crédito @paolajarapj/Instagram

El bumangués recibió las declaraciones de su amada con lágrimas entre los ojos y con emoción total. En señal de gratitud, aseguró: “me estás cuidando muy bien, mi amor”. Finalmente, ella le contestó también conmovida: “Te mereces esto y mucho más”.

De inmediato, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. “Dios no se lo puso en su camino”; “Pueden decir lo que quieran, pero ahora es su esposa ¡Qué viva el amor!”; “Qué cinismo, me estás cuidando muy bien”; “Ellos merecen ser felices”; “Y estos creerán que ese amor va a ser eterno”; “Pueden ser felices y todo lo que quieran”, fueron algunas de las reacciones destacadas de los internautas.

Paola Jara y Jessi Uribe reafirmaron su amor en el escenario - crédito @notifamosoos/Instagram

Paola Jara ha sido contundente en sus respuestas a los críticos. De hecho, manifestó después del lanzamiento de Lo que no sirve, estorba cuáles son sus herramientas para soportar. “Sobre los comentarios que estorban, uno les va diciendo: ‘bye’, yo simplemente los voy ignorando”, expresó a Infobae Colombia.

Asimismo, la oriunda de Apartadó indicó que “yo pienso que es es el pago más lindo que podemos tener los artistas y es tener el cariño del público, que nos sigan, que nos apoyen con sus aplausos en cada show. El hecho de que se tomen el tiempo para ir a vernos, de comprar una boleta para ver cada uno de nuestros shows. Son las personas que siempre están ahí, que te motivan, que te alientan, que, incluso, muchas veces llegan a mí. Muchas veces leo sus comentarios y me conmueven tanto, que me dan ganas de llorar. Es esa motivación y ese motor que tenemos. Sin los fans yo creo que no seríamos nada, porque finalmente le debemos todo, todo, todo, a ellos, así que solamente agradecimiento y amor, es lo que es lo que sentimos por ellos”.

Cabe mencionar que Jessi Uribe reveló recientemente que fue él quien comenzó el coqueteo, no al revés, como la audiencia pensaba.