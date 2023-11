Los familiares de los colombianos secuestrados en México están viviendo un infierno: “Mandaron unos audios terribles”

Sebastián Gaviria y Yesenia Mendoza, los dos huilenses que fueron secuestrados mientras buscaban llegar a los Estados Unidos a través de la frontera con México - crédito archivo particular

Los familiares de Sebastián Gaviria y Yesenia Mendoza, los dos huilenses que fueron secuestrados en México cuando intentaban cruzar la frontera hacia Estados Unidos, están viviendo un calvario.

El hecho ocurrió el pasado 30 de octubre, cuando la pareja intentó cruzar la frontera por Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, luego de haber pasado dos días de descanso en Cancún.

Mireya Fierro, tía de Sebastián, le contó a Noticias Caracol que los familiares llamaron a la novia de su sobrino y “la pusieron a escuchar cómo lo golpeaban, cómo lloraba él. Dicen que son de la mafia, pero no se han adjudicado ningún nombre”. Además, asegura que ha recibido fotos en la que le apuntan a Sebastián con un arma.

Según comentó la mujer al medio mencionado, su sobrino se conoció con Yesenia mientras trabajaban en un centro comercial y fue ella la que propuso la idea de irse para Estados Unidos.

“Ellos compraron un paquete turístico, viajaron de Bogotá a México el 27 de octubre, estuvieron en Cancún dos días. Ellos iban a pasar por otra ciudad, pero pasó algo con la Policía de migración y no pudieron hacer el viaje como tenían previsto, entonces el coyote les dijo que tenía que irse por Ciudad Juárez y el lunes los montaron en una camioneta. Cuando ya estaban llegando a la frontera se les atravesó un carro, los bajaron del vehículo en el que ellos iban y secuestraron a todos los que iban”, relató la tía de Sebastián.

De acuerdo con información que se ha conocido en medios de comunicación, la suma que piden por Sebastián es de 20.000 dólares, y por Yesenia, 15.000. También se supo que no se encuentran juntos en cautiverio; la mujer habría sido entregada a otra banda delincuencial que estaría extorsionando a su familia.

“Anoche los secuestradores volvieron a hablar. Mandaron unos audios terribles y me mandaron un número para que llamara y escuchara algo, pero yo no quise llamar. Es para que mandemos más plata, pero obviamente no tenemos más plata, ya mandamos 2.000 dólares”, le contó Mireya a Noticias Caracol.

La tía de Sebastián Gaviria, colombiano secuestrado en México cuando intentaba llegar a los Estados Unidos, confirmó que el último contacto que tuvo con él fue el pasado 30 de octubre del 2023 - crédito archivo particular

La familia de Sebastián ha tenido que vender muchas de sus pertenencias para poder reunir la cantidad de dinero que piden los delincuentes, pero no tienen más recursos y ya están experimentando problemas de salud producidos por el estrés de la situación.

“A la primera que contactaron fue a la tía de la amiga, después me escribieron a mí por messenger yo les envíe mi número de teléfono. A los 10 minutos me escribieron indicándome que ellos tenían a Sebas y empezaron pidiendo 30.000 dólares y que si nosotros nos enviamos la plata entonces lo mataban”, contó la tía de Sebastián a la emisora Blu Radio.

Imagen de Yesenia Mendoza, la otra colombiana que fue secuestrada en México cuando intentaba cruzar la frontera hacia los Estados Unidos - crédito archivo particular

Los familiares de los dos colombianos cautivos saben que están vivos solo por las pruebas de supervivencia que han enviado los secuestradores. “Primero, enviaron una foto donde él tiene una pañoleta en la cabeza y después un video donde le apuntan con una pistola en la cabeza y nos reiteran que si no enviamos el dinero lo van a matar. Siempre llaman y amenazan que lo van a matar”, agregó Mireya.

Esas dos familias están buscando desesperadamente ayuda a través de la Cancillería para lograr la liberación de los jóvenes. “Que llegue esta voz a las personas que puedan hacer algo, que nos puedan ayudar, se los suplico de corazón, que nos ayuden, estamos desesperados y no sabemos qué hacer. No solamente Sebastián y Yesenia están padeciendo esta tortura, somos la familia”, finalizó Mireya en su charla con Noticias Caracol.