“El Gobierno Nacional es el que está en deuda con Bogotá”: Claudia López

A 45 días de que termine la administración de López, la alcaldesa hace un balance de los que han sido estos cuatro años - crédito Jesús Avilés/Infobae.

La alcaldesa Claudia López está a menos de 45 días de terminar con su mandato; por eso, en los últimos días se ha dedicado a realizar un balance sobre lo que deja su administración de cuatro años. Además, también se ha referido a la Bogotá que deja, las deudas y las frustraciones.

Te puede interesar: Jorge Robledo quedó endeudado con $350 millones por su campaña para la Alcaldía de Bogotá: “Nos crea dificultades para actuar”

De hecho, en medio del foro ‘La Bogotá que deja la alcaldesa Claudia López’, realizado por El Tiempo y Probogotá, la mandataria destacó el plan de rescate social tras la pandemia, la recuperación de la economía local y del total de los empleos perdidos a raíz de la emergencia sanitaria por cuenta de la pandemia provocada por Covid-19.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Más de 74.000 millones de pesos costó el Centro de Justicia Restaurativa que construyó la Alcaldía de Bogotá y Gustavo Petro no quiso recibir

Por cuenta de una economía paralizada a causa del virus, la alcaldesa tuvo que hacer uso de un mayor cupo de endeudamiento. No obstante, aseguró que “eso es lo que se tenía que hacer” pues el dinero tenía guardado 10 años y no se había realizado ninguna inversión con él. Según ella fue la mayor inversión en infraestructura social en la historia de la ciudad y asegura que le dijo al alcalde electo, Carlos Fernando Galán, que “no le dé miedo y que vaya por más cupo para que siga invirtiendo”.

Por otra parte, también se encuentra orgullosa del programa Jóvenes a la U, el cual considera es el programa de becas más grande de América Latina y sin tener ningún escándalo de corrupción. No obstante, a pesar de sus orgullos, lamentó profundamente no ver resultados en materia de seguridad, pues “se ha invertido mucho pero no se ven los resultados”.

La alcaldesa Claudia López considera a Jóvenes a la U como un gran éxito - crédito @ClaudiaLopez/X

La mayor frustración de la alcaldesa

Para Claudia López, la seguridad de la ciudad se convirtió en un tema de todos los días y en un constante dolor de cabeza, ya que considera que es “la principal deuda que hay con la ciudad”, no solo por su administración sino también por parte del Gobierno Nacional.

Te puede interesar: Ejército desmintió panfletos virtuales alusivos a las disidencias en Sumapaz: “En Cundinamarca no hay presencia de grupos armados organizados”

Según dijo, en el sector hubo una inversión de 1,1 billones de pesos que sirvieron para la construcción del nuevo comando de la Policía Metropolitana. También se duplicó el número de cámaras, hubo más policías y se invirtió en las casas de justicia, pero para ella “entre más invertimos, menos resultados vemos, por eso me voy con una gran frustración”.

Aseguró que ocho de cada 10 delincuentes que son capturados en flagrancia quedan en libertad y, para desde su perspectiva eso no es un problema de la ciudad sino de la Rama Judicial. Incluso recordó el caso de los 24 acusados de homicidio, extorsión, narcotráfico y tierreros que quedaron libres por orden de un juez. “Fueron 10 meses de investigación y de policías arriesgando sus vidas para que un juez diga ‘me fui a almorzar, no me alcanzó el tiempo, quedan libres’”, detalló.

Además, mostró frustración por la falta de policías en la capital del país, pues recuerda que Bogotá pagó la formación de 3.000 y el Gobierno le quitó 2.000. “El Gobierno nos prometió que, si les pagábamos la formación de los policías, nos incrementaban el pie de fuerza... Y ¡paja!, nos tumbaron. Eso es muy frustrante”.

De la mano con lo anterior, la mandataria indicó que las relaciones en materia de seguridad nunca estuvieron mal, pues de hecho encontró apoyo en Fenalco, taxistas y comerciantes, pero no le fue bien con la Rama Judicial y con la Presidencia. “El Presidente es el jefe de la Policía y es el que decide si le da o no uniformados a Bogotá y lo cierto es que nos los quitaron (...) ha sido mucho esfuerzo para que termine habiendo tanta impunidad y tan poca policía” y bajo esa idea la alcaldesa enfatizó que “es el Gobierno Nacional el que está en deuda con Bogotá”.

La alcaldesa recordó que el presidente de la república no quiso recibir el centro de intervención juvenil - crédito Alcaldía de Bogotá

Sin embargo, esa no fue la única diferencia que tuvo con la administración nacional, pues la alcaldesa recordó al Centro de Justicia Restaurativa Juvenil de Campo Verde, que el Presidente y la directora del ICBF no le recibieron con el argumento de que la nueva política de justicia no estaba alineada con la reclusión de jóvenes. “Llevamos un año diciéndoles que nos lo recibieran pero fue solo hasta el consejo de seguridad que hizo el Presidente, en época de campaña, cuando nos dijo ‘no se lo vamos a recibir porque no creemos en la detención”’.