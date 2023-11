“Daphne te espero con ansias”: el conmovedor mensaje de Epa a su hija

Epa Colombia publicó conmovedor mensaje en sus redes sociales dedicado a Daphne Samara / @epa_colombia-Instagram

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, alcanzó la fama en el mundo digital debido a un popular cántico que se inmortalizó en redes sociales durante la Copa América Centenario. Sus publicaciones cantando al ritmo del pegajoso “Eh, eh, Epa Colombia… Rico, rico, rico”, sirvieron como plataforma para potencializarse como creadora de contenido.

Te puede interesar: Epa Colombia entregó ayudas a las madres del sur de Bogotá

Pero la bogotana no se quedó con esa fama, sino que logró catapultar su idea de negocio después de viajar a la Copa Mundial de la Fifa Rusia 2018, en la que, de acuerdo con su relato, conoció al hombre que le propuso comercializar keratinas. Por otra parte, también enfrentó líos con la justicia colombiana, acusada de haber vandalizado buses y estaciones de TransMilenio durante unas protestas.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Epa Colombia en el Mundial de Rusia 2018, lugar donde encontró la fortuna con un hombre que le ofreció crear un emporio de keratinas - crédito @epa_colombia/Instagram

Meses más tarde, la empresaria logró cambiar el rumbo de su vida y se enfocó en ampliar su proyecto empresarial lanzando nuevos productos capilares, construyendo peluquerías en diferentes ciudades del país y encontró el amor en los brazos de Karol Samantha. Junto a la que fuera su mejor amiga del colegio, emprendió una larga carrera por convertirse en madre, noticia que reveló a sus seguidores en septiembre de 2023.

Te puede interesar: Epa Colombia puso en riesgo a su bebé y salió quemada con pólvora

“Me siento muy feliz, no sabía cómo contarles. No tenía idea de cómo enfrentar todas sus preguntas porque era seguro que me iban a preguntar cómo, cuando, por qué”, contó Epa, que tomó la decisión de ser madre junto a su pareja con un tratamiento que ascendió a más de 200 millones de pesos, de acuerdo con una entrevista con Eva Rey.

La creadora de contenido mostró su primera ecografía, con la que confirmó oficialmente su embarazo - crédito @epa_colombia/Instagram

Mensaje para Daphne Samara

Recientemente, Barrera Rojas generó polémica en redes sociales al publicar un video en el que aparecía manipulando pólvora, una práctica prohibida por la legislación colombiana. En las imágenes se logra apreciar que la empresaria estuvo en peligro, debido a que una de las ráfagas de pirotecnia voló en dirección suya.

Te puede interesar: Epa Colombia confirmó su asistencia a la boda de Alina Lozano y Jim Velásquez

Sumado a esto, una de las chispas del artefacto perforó su ropa y rápidamente recibió el reclamo de sus seguidores debido al estado de gestación y la vida que lleva en su vientre. Por fortuna, Epa Colombia salió ilesa de la situación, pero la indignación quedó entre sus seguidores.

Esto llevó a que la empresaria publicara en sus InstaStories una fotografía suya haciendo ejercicio en un reconocido gimnasio de la capital del país, imagen que acompañó con un emotivo mensaje para la pequeña Daphne Samara, que tendría ya su cuarto mes de gestación.

Epa Colombia dedicó un tierno mensaje a su hija Daphne Samara y conmovió las redes sociales - crédito @masrechismes/Instagram

“Daphne te espero con ansias. Yo te espero, yo te soñaba, yo luché por ti, yo te cuidaré”, son algunas de las hermosas palabras que dedicó la empresaria para su pequeña primogénita.

Pero eso no fue todo, pues Epa Colombia afirmó que le enseñará a su hija a ser una mujer “emprendedora y muy feliz”. También generó curiosidad entre sus seguidores el hecho de que quisiera que la pequeña comiera mucho, teniendo en cuenta las carencias con las que creció la bogotana que puso su nombre en el radar de los medios de comunicación.

Algunos de los comentarios que destacan en la publicación que replicó Más Rechismes entre los que destacan: “Puede ser hasta mejor mamá que muchas, así que no la juzguen”; “qué difícil debe ser mamá, figura pública y recibir comentarios negativos”; “ojalá esta bebé le dé el sentido que su vida necesita”; “no entiendo por qué les molesta la felicidad de esta mujer, es de admirar”, entre otros.