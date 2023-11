Carolina Cruz no se guardó nada y dijo por qué abandonó la universidad: “siempre me arrepiento”

Carolina Cruz contó por qué tomó la decisión de abandonar la universidad - crédito @carolinacruzosorio/Instagram

Pocos rostros son tan conocidos en la televisión colombiana como el de Carolina Cruz. La presentadora lleva más de 20 años trabajando frente a las cámaras, desde cuando inició en el Noticiero del espectáculo, de Jorge Barón, y su paso posterior por Noticias RCN o Día a día.

Te puede interesar: Carolina Cruz recordó la pérdida de un bebé: “Los embarazos han sido lo que más me he disfrutado, aunque perdí uno”

Todo el trayecto que ha seguido en su vida profesional ha estado marcado por el esfuerzo. Su capacidad ha permitido que los canales nacionales confíen en ella para transmisiones de eventos tan importantes como el Miss Universo o el Reinado Nacional de la Belleza.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Presentadora de Día a día tendría planes de boda: “Caro se casa”

Sin embargo, logró escalar sin graduarse de la carrera de comunicación social y periodismo, a pesar del empeño que puso en el intento.

Momentos específicos de su juventud hicieron que tuviera que tomar decisiones difíciles, por lo que dejó a un lado los estudios. Ha sido algo con lo que ha tenido que cargar, pues aseguró recientemente en historias de Instagram que le pesa haberse retirado.

La vallecaucana habló de su pasado - crédito Desnúdate con Eva Rey/YouTube

“Estudié comunicación, no terminé mi carrera y es algo de lo que siempre me arrepiento”, comenzó diciendo la vallecaucana en el material audiovisual compartido en sus redes sociales.

Te puede interesar: Presentadora de “Día a Día” apoyó las declaraciones de Gerard Piqué sobre su separación con Shakira

Y haciendo memoria de ese momento de su vida, lo relacionó con otro que también le enseñó sobre éxitos y fracasos. “Esta experiencia me hizo entender que no siempre seremos los primeros”, agregó refiriéndose a su derrota en Señorita Colombia.

Volviendo al asunto de la preparación profesional, reveló que todo comenzó a dificultarse cuando entró a ser parte de las porristas del América de Cali. Aunque no todo era color de rosa, su familia estaba más que contenta. “Mi papá y mi hermano se pusieron felices, ¿cómo no?... Al ser yo porrista del América, ellos tenían entrada gratis a todos los partidos”, siguió diciendo.

A pesar de enorgullecer a sus parientes, el problema se intensificó por los horarios. “La trasnochada también era un lío, ya que los miércoles los partidos terminaban casi a las once de la noche y al otro día tenía que madrugar al colegio. Las jornadas no eran fáciles, me tocaba responder por el estudio, las porras del colegio y las del América”, expuso la oriunda de Tuluá.

En medio de sus palabras, dejó ver lo mucho que desea culminar sus estudios e insistió en la lucha que lleva en contra del estigma que existe hacia las reinas de belleza, debido a que algunos las califican como “bonitas, pero brutas”.

Carolina Cruz ha recordado varios de sus momentos más difíciles - crédito @carolinacruzosorio/Instagram

“Muchos han juzgado, las reinas siempre hemos sido criticadas por brutas y bonitas, nada más, pero a lo largo de los años hemos demostrado que somos más que una supuesta cara bonita. Ojalá el Reinado de Colombia vuelva a ser lo que fue siempre, respeto, quiero y admiro a cada persona que hace parte de esa familia hermosa que le ha traído tantas alegrías a nuestro país”, terminó asegurando la celebridad.

Carolina Cruz recordó otro difícil momento de su vida: perdió un bebé

Además de recordar su paso por la universidad, tuvo espacio para mirar en el pasado al instante en que sufrió por un embarazo interrumpido naturalmente. “He estado en etapa de gestación tres veces y aunque perdí un bebé, me gocé como no imaginé el haber estado embarazada”, contó.

Asimismo, reconoció que ser mamá es una de las cosas que más disfruta. “Nunca me imaginé que me iba a disfrutar tanto a mis dos pequeños y que sería una excelente mamá. No me atrevo a decir que he cerrado la puerta porque esa decisión no depende de mí”, concluyó.