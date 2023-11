Piqué quería volver con Shakira: la prensa europea reveló algunos de los secretos del exfutbolista del Barcelona

De hecho, Gerard Piqué no borró de inmediato sus fotos con Shakira en sus redes sociales - crédito redes sociales

La sonada separación entre Shakira y Gerard Piqué se dio hace más de un año, pero los medios de comunicación no han dejado el tema de lado. Por el contrario, la prensa rosa en España sigue escarbando por detalles de la relación y contando cómo supuestamente se vivía en el hogar de la cantante colombiana y el exfutbolista español.

Te puede interesar: Gerard Piqué daría golpe bajo a Shakira con confesión sobre sus relaciones sexuales

Un ejemplo de ello fue la canción El jefe, que la colombiana interpretó con el grupo mexicano Fuerza Regida. En el tema, se menciona a Lily Melgar, la empleada doméstica de la familia que habría descubierto las infidelidades del catalán al notar que alguien se estaba comiendo la mermelada de la alacena. Clara Chía habría sido expuesta por ese curioso detalle.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Presentadora de “Día a Día” apoyó las declaraciones de Gerard Piqué sobre su separación con Shakira

Sin embargo, un nuevo escándalo surgió en las últimas horas después que El Nacional de Cataluña informara sobre supuestos intentos desesperados del exjugador del FC Barcelona por volver con la barranquillera después de haberla traicionado.

Gerard Piqué y Shakira estuvieron juntos por más de 12 años - crédito Getty Images

Según lo que el diario asegura, el romance entre la joven de 24 años y el presidente de la Kings League comenzó como algo de momento, por lo que él nunca vislumbró un futuro con ella. Por eso, su intención siempre fue recuperar a su familia.

Te puede interesar: Jorge Rausch cedió al pedido de muchos: “Acá está, me da pena, pero acá la tienen”

“Cuando el empresario engañó a la cantante solo iba a ser algo pasajero. Se arrepintió, intentó volver con la colombiana en varias ocasiones. De hecho tuvieron un intento, pero no funcionó. El catalán se arrepintió de esa infidelidad. Enviaba mensajes y llamadas constantemente a la madre de sus hijos pidiéndole perdón, pero Shakira ya se había desencantado y no estaba dispuesta a darle una nueva oportunidad. La relación ya estaba rota de antes”, expresó el periódico.

Ya era tarde y no hubo posibilidades de una reconciliación. Otros medios rápidamente corroboraron la versión y argumentaron también tener fuentes para validar lo comentado. No obstante, ninguna de las partes involucradas ha dado declaraciones al respecto.

Por otro lado, el mismo informativo indicó que Shakira está concentrada en prepararse para el juicio con Hacienda, manteniendo a sus hijos al margen, de tal manera que no se vean afectados por el contexto legal en el que se encuentra sumergida.

“La cantante ha aprovechado su viaje a Barcelona para acompañar a Milan y Sasha en los días que deben pasar con Piqué. Mientras ella preparará con sus abogados su defensa en el juicio”, se lee en una de las notas sobre el viaje de la cantautora a España.

La primicia llegó por sorpresa para muchos, pero para otros ya era algo de esperarse, debido a que el exdeportista no borró sus fotos con Shakira de inmediato de sus perfiles oficiales de las redes sociales, por lo que se llegó a pensar que guardaba esperanzas de un retorno que nunca sucedió.

Al contrario, cada vez que la atlanticense lanzaba un sencillo dejaba más en claro su resentimiento hacia su ex pareja, lanzando dardos sobre lo mal que la pasó y sobre la distancia que esperaba tener de ahí en adelante con él o incluso con su familia.

Medios españoles aseguran que el catalán volvió a contactarse con Shakira después de su ruptura para pedirle perdón - crédito EFE

La última vez que alguno de los dos habló sobre la separación fue cuando el catalán dialogó con El món a RAC1 y aseguró que “de todo lo que he vivido la gente no sabe ni un diez por ciento de lo que pasó. Pero es algo privado. La gente no sabe cómo soy, es parte del circo”.

No obstante, resaltó que ha buscado no darle importancia. “Si le hubiera dado importancia a lo que decían de mí gente que no me conoce, en el año más difícil de mi vida, me hubiera tirado de un sexto piso”, concluyó.