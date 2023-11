Millonarios FC vs. Atlético Nacional: la final de la Liga BetPlay Dimayor II-2023 se reedita en la Copa Colombia

Jhon Bodmer ante su primer título como entrenador

“Solo pienso en que podamos salir campeones porque eso le dará un valor a mi carrera y si no, sería un mundo mediático encima mío. Mi parte humana no va a cambiar, sé mis valores y lo tengo claro, pero voy detrás de un título en mi carrera y no con cualquier club, sino con el mejor club del país”, dijo el entrenador de Atlético Nacional en la rueda de prensa previa al partido de ida