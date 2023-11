Los líos que se le vendrían a Gustavo Petro si no se ejecuta todo el Presupuesto General de la Nación

El Gobierno de Gustavo Petro debe ejecutar $405,9 billones para la vigencia 2023 del Presupuesto General de la Nación - crédito Carlos Ruiz/Pixabay

Por medio de la directiva presidencial número 06, el presidente Gustavo Petro exigió a los ministros que, a partir del 14 de noviembre, entreguen contratos de manera directa en cada cartera para aumentar la ejecución del Presupuesto General de la Nación (PGN) aprobado para la vigencia 2023.

Esto, debido a que el mismo, que se aprobó por $405,9 billones para funcionamiento, inversión y servicio de deuda, sigue siendo bajo a solo un mes y medio para acabarse el año.

Y es que en el sistema presupuestal de Colombia existe el principio de anualidad. El año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. El PGN solo puede abarcar este horizonte de tiempo. Luego del 31 de diciembre no se pueden asumir compromisos con cargo a los recursos del año que cierra.

En ese orden de ideas, de acuerdo con el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, Oliver Pardo, la regla general es que los recursos que no hayan sido ejecutados en la respectiva vigencia fiscal por las entidades encargadas de hacerlo caducan. Esto incentiva a que tanto el Ministerio de Hacienda como el Legislativo hagan recortes a estas entidades cuando estén aprobando el presupuesto del otro año.

Pardo dijo a Infobae Colombia que, pese a lo anterior, existen dos excepciones al principio de anualidad. Las más comunes son la utilización de fondos extrapresupuestales y el compromiso de vigencias futuras. En lo que tiene que ver con recursos sin ejecutar, una excepción a este principio es el “rezago presupuestal”.

“Se conoce como rezago presupuestal al resultado de sumar las reservas presupuestales y las cuentas por pagar. Es decir, el conjunto de compromisos y obligaciones que por distintas condiciones no pudieron ser ejecutados y pagados dentro de la vigencia fiscal en las cuales fueron originadas las cadenas presupuestales del gasto. Estos recursos pueden ser ejecutados durante la vigencia fiscal siguiente”

Anotó que las reservas presupuestales son los compromisos legalmente constituidos por los órganos que conforman el PGN, pero cuyo objeto no fue cumplido dentro del año fiscal que termina y, por lo mismo, se pagarán dentro de la vigencia siguiente con cargo al presupuesto de la vigencia anterior; es decir, con cargo al presupuesto que las originó.

Según Gustavo Petro, los gobiernos anteriores engañaron a la prensa colombiana con las cifras de ejecución, ya que pasaban los dineros que estaban guardados en los bancos como ejecutados y estaban era guardados - crédito EuropaPress

Asimismo, dijo que para que estas reservas puedan ser ejecutadas deben ser constituidas por las entidades antes del 20 de enero de la vigencia siguiente.

Entretanto, el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana finalizó afirmando que las cuentas por pagar son aquellas obligaciones que quedan pendientes de pago para la siguiente vigencia fiscal, y se presentan en los casos en que el bien o servicio se ha recibido a satisfacción a 31 de diciembre o cuando en desarrollo de un contrato se han pactado anticipos y estos no fueron cancelados al cierre de la vigencia fiscal.

Investigación y control

Por su parte, el docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de la Sabana Juan Nicolás Garzón afirmó también a Infobae Colombia que la no ejecución de los recursos tiene varias dimensiones problemáticas.

Principalmente, desde el punto de vista jurídico, dijo que los recursos no ejecutados no se transmiten de manera automática a la siguiente vigencia, ya que no tendría mucho sentido. Además, que al presidente y los ejecutores les pueden caer los entes de investigación y control.

“En algunos casos pueden estar sometidos los responsables de la ejecución de esos recursos a las investigaciones y al control de la Procuraduría y Contraloría, porque si al final no se ejecutan los recursos en realidad lo que se hace es entrar en un detrimento patrimonial, porque estos recursos, en la medida que son escasos, hubieran podido emplear y ejecutar en otros sectores”, aclaró.

Anotó que el problema también es de orden político, porque finalmente el gobierno no lo está atendiendo.

El Congreso de la República aprobó $405,9 billones para la vigencia 2023 del Presupuesto General de la Nación, los cuales no han sido ejecutados en su totalidad a falta de un mes y medio de terminar el año - crédito Reuters

De igual forma, resaltó que lo que evidencia la pobre ejecución de los recursos presupuestales es la incapacidad de las diferentes instituciones para entender sus necesidades, particularmente, de inversión.

Ante dificultades de transparencia o corrupción y de cómo afecta esta situación afecta a las finanzas del Estado, aseguró que en principio no es inconveniente en la medida en que los recursos ya están asignados, las partidas están definidas desde el año pasado, cuando se aprobó un PGN para este año, es decir, el hecho de que no se ejecuten los recursos la problemática no es de finanzas, porque al final los recursos ya están asignados y hace parte de una ley de la nación.

Recordó que el PGN hace un trámite como una ley y no ejecutarlos es incumplir la ley.

“Ahí hay una problemática central. No implica una problemática de fondo para las finanzas, porque no es que los recursos no estén, porque toca reasignarlos en función a como se aprobó en la respectiva discusión de la ley”, agregó.

Garzón cree que el Gobierno lo hace en la medida en que reconoce que existen las medidas técnicas e instrumentos jurídicos para que se ejecuten esos recursos de manera directa, por lo que tiene claro que debe utilizar los recursos de manera eficaz y no hay que mantenerlos guardados ni subutilizados, porque al final los grandes impactos en materia de inversión no se están dando y eso es fundamental y muy importante.

Así las cosas, adujo que esto debe estar sujeto a controles, a un ejercicio permanente de transparencia y de rendición de cuentas, pero no por ello se puede suponer que las finanzas públicas van a empeorar o que la presión que hace el Gobierno sobre los ministerios vaya a derivar en corrupción.