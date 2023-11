Incendiaron dos fincas ganaderas en menos de 24 horas: “Los terroristas, haciendo de las suyas”

Se presume que los causantes del flagelo fueron miembros del Clan del Golfo - crédito @Zunigacotes/X

En la madrugada del martes 14 de noviembre, un grupo de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también conocidos como clan del Golfo, causó pánico en la finca Don Pedro, ubicada en la vereda Comejenes, en el corregimiento de Choles, municipio de Riohacha, La Guajira.

La razón es que incendiaron el comedor, salón principal y el centro de operaciones para el procesamiento del banano del lugar. Según las fuentes judiciales los sujetos armados habrían intimidado a algunos trabajadores y les obligaron a quedarse callados y no hacer ninguna acción para dar aviso a las autoridades.

Posteriormente, los hombres, los cuales iban tenían armas de largo alcance y estaban vestidos de color negro, le prendieron fuego a una gran parte del predio. Lo anterior ocasionó millonarias pérdidas, zozobra e incertidumbre en la región y en los empleados del lugar. Hasta el momento ninguna autoridad de La Guajira se ha pronunciado al respecto.

Los trabajadores habrían sido amedrentados con armas de alto alcance - crédito @Zunigacotes/X

Por su parte, la Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira denunció que frente a los criminales armados que provocaron incendios, el Gobierno Nacional debe tomar medidas inmediatas para proteger vidas y propiedades.

De hecho, José Francisco Zúñiga, presidente de Banasan, hizo un angustioso llamado, destacando la urgencia de acciones del Ministerio de Defensa. “Los terroristas hacen estragos: en menos de 24 horas, dos fincas bananeras han sido incineradas. Llamamos urgentemente al Ministerio de Defensa a tomar medidas necesarias para garantizar la vida, el trabajo y la propiedad privada”, sentenció Zúñiga.

Además, Zúñiga le solicitó ayuda a la ministra de agricultura, Jhenifer María Mojica Flórez, pero aunque se confirmó que recibió la comunicación no ha dicho nada hasta el momento.

Debido al temerario incendio contra la finca bananera en el Magdalena lo único que se ha logrado es un silencio por parte los empleados del predio y los habitantes de Zona Bananera. Por tal razón, Zúñiga Cotes aseveró que aunque los autores materiales de la quema de la finca bananera dejaron grafitis de las Autodefensa Gaitanistas de Colombia, no importa ahora.

Es decir, al presidente de Banasan, no le interesa quien lo hizo, le interesa es que desde el gobierno de Gustavo Petro Urrego, se le dé importancia a lo que está pasando con los bananeros. “A mí no me interesa quien lo hizo” reiteró Zúñiga “lo que sucede es que ahora tenemos toda una población afectada en especial los bananeros”.

Fueron las AGC

La forma en que quemaron la finca Villafañe, en el sector rural del municipio de Zona Bananera, Magdalena fue similar al modo en que lo hicieron con otra bananera en Riohacha a menos de 10 horas.

Según lo dijo el investigador y antropólogo, Lerber Lisandro Dimas Vázquez a Código prensa, los hechos apuntan a que los autores fueron Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo. Además, para Dimas la primera parte del modus operandi de las Autodefensas es presionar, segundo, “porque esta organización tiene el control militar de esta zona”; en tercer lugar Dimas asegura que “las finanzas de estos grupos (Autodefensas) dependen principalmente de este delito (extorsión)”, coincidiendo con teorías de las autoridades.

Piden seguridad

Si bien es cierto que los productores y comercializadores de banano en la región Caribe, hacen inversiones en materia de seguridad privada y trabajan de forma conjunta con las autoridades, ante los hechos, el gremio bananero emitió un comunicado donde aseguran que hoy están en " modo alarma” y por esa razón piden que se realice un Puesto de Mando Unificado en la zona. Finalmente, rechazan la quema de empacadoras y bodegas con insumos en fincas de banano con tal de extorsionar a los productores.