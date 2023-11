Ella es Manuela Valdés, la dueña del corazón de Juan Pablo Urrego, el actor que interpreta a Rigo

Juan Pablo Urrego y Manuela Valdes llevan juntos desde el 2016 - crédito @manuelavaldesr/Instagram

Ella es la bella y talentosa actriz paisa Manuela Valdes, la mujer que le robó el corazón a Juan Pablo Urrego, protagonista de la historia biográfica de Rigo, del Canal RCN.

Te puede interesar: Juan Pablo Urrego y su talento oculto: “Me toma solo 90 segundos resolver el cubo de Rubik”

La pareja empezó su relación sentimental en el año 2016 y desde entonces han demostrado que son el uno para el otro, pues a pesar de mantenerse alejados de la prensa y las cámaras se sabe que son inseparables.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Ana María Estupiñán: esta es la historia de amor de la protagonista de Rigo

Manuela se dio a conocer cuando participó en el Concurso Nacional de Belleza en el 2014 representando a su departamento de Antioquia. Es comunicadora social y adelantó estudios en artes escénicas.

La exreina hizo su debút actoral en la serie que se inspiró en la vida y carrera deportiva del boxeador Kid Pambelé y luego pasó a ser parte de la Venganza y Polvo carnavalero.

Te puede interesar: Rigo recorrió el río Magdalena con el ciclista belga Wout van Aert

Fue en Alias JJ, producción de Caracol Televisión en donde la actriz paisa compartió set con Juan Pablo Urrego quien fue su protagonista, él le dio vida al único sobreviviente del Cartel de Medellín. Allí el amor entre la pareja se reafirmó pues una vez terminaron las grabaciones ambos se dieron unas merecidas vacaciones en las playas de Tulum, México.

Juan Pablo Urrego y Manuela Valdes estuvieron de vacaciones en Tulum, México en l 2017- crédito @manuelavaldesr/Instagram

Este viaje dio a conocer que ambos estaban saliendo y que llevaban casi un año juntos. puesto que su romance estuvo oculto hasta ese tiempo. Si bien la pareja se dejó ver junta en esa ocasión son contadas las veces que publican fotos o contenido en pareja.

De igual manera son pocas las ocasiones que se acompañan a eventos sociales, lanzamientos o alfombras rojas. Pese a que son una de las parejas más solicitadas y perseguidas por los medios rosa del país, ellos no han querido acceder a contar su historia de amor ni han posado para las revistas juntos, aún cuando les han ofrecido ser la portada. Ambos decidieron mantener su vida privada muy aparte de la pública.

Un amor incondicional

Juan Pablo Urrego y Manuela Valdes se apoyan mutuamente en lo profesional, de acuerdo con declaraciones dadas por el actor a medios internaciones como la revista People en español, los dos se ayudan cuando tienen que preparar un casting, así mismo, se consultan y opinan sobre el trabajo que hacen. “Ella siempre me pregunta cosas sobre cómo crear sus personajes y también me colabora con los míos”, compartió Urrego.

A través de las historias de Instagram han permitido conocer que son amantes al deporte y salen a trotar en pareja, así como también comparten el gusto por el ciclismo, pues se les ha visto rodar en la vía Bogotá La Calera.

Manuela es la que más comparte cosas de los dos, pues en su cumpleaños siempre le deja un mensaje en sus redes sociales: “Hoy celebro tu vida mi amor, por ser un hombre increíble y darme el placer de compartir contigo este y todos los días de mi existencia. Que todos tus sueños se cumplan”, estas fueron las palabras que le escribió en su perfil de Instagram el 4 de enero, día en el que el actor festeja su natalicio.

Juan Pablo Urrego y Manuela Valdes comparten el gusto por los viajes - crédito @manuelavaldesr/Instagram

La actriz a quien el público pudo ver en la serie del Canal RCN, Enfermeras, e quien también ha realizado cine, pues ella estuvo la película El paseo 4, subió el 6 de noviembre del 2023 un foto recuerdo con la que le expresó a Juan Pablo lo admirada que se siente al ver la evolución que han tenido como pareja y el crecimiento de él como actor.

“La Manuela jovencita de esta foto, no alcanzaba a dimensionar el alcance del talento del ‘Juanpita’ que la acompañaba ese día. Hoy, tanto tiempo después, confieso que no me dejas de sorprenderme. Me siento muy orgullosa de ti”.