David Racero denuncia que lo amenazaron en la plenaria de la Cámara

David Racero mencionó después del debate a la reforma a la salud que recibió amenazas de parte de una persona que asistió al recinto - crédito Colprensa.

Luego de que la reforma a la salud pasara a segundo debate en la plenaria en la Cámara de Representantes, hubo una nueva polémica: una persona dentro del recinto del Congreso le gritaba ofensas al representante David Racero, que publicó un video en su cuenta de X en el que dice que le parece increíble que congresistas de la oposición pasen a promover la agresión y la violencia.

Te puede interesar: Agarrón entre Mafe Carrascal y Andrés Forero por la reforma a la salud: “Que manda a decir la oposición que no van a ir a trabajar”

Por medio de una publicación en su cuenta de X, el representante a la Cámara David Racero denunció que recibió gritos y amenazas. En dicha red social dijo que inadmisible lo que había sucedido en la plenaria del martes 14 de noviembre y dijo que ellos reivindicaban la diferencia política, pero a su vez también expresó que no se podía caer en el odio como ocurrió en el recinto en el que se estaba desarrollando el debate de la reforma a la salud, además aseguró que “estimular” el radicalismo y el dogmatismo lleva a la violencia.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: “Van a buscar incendiar el país. Su interés no es la gente, sino sus negocios”: David Racero opina sobre la oposición

“Inadmisible lo ocurrido hoy en la Cámara de Representantes. Reivindicamos la diferencia política, siempre. Pero, no podemos caer en la política del odio y la amenaza, tal como ocurrió hoy en plenaria. Estimular el radicalismo y el dogmatismo lleva a la violencia” dijo el representante a la Cámara del Pacto Histórico, David Racero.

David Racero dice que no se debe estimular la violencia política - crédito @DavidRacero

Además del mensaje anteriormente citado, el congresista también compartió un video en él comenzaba diciendo que era inadmisible que los congresistas de la oposición, estuvieran, según él, promoviendo la agresión y la violencia. Luego narró que se le permitió a algunas personas entrar en el recinto en donde se desarrollaba la plenaria para gritar y de acuerdo a lo que contó Racero en su caso particular a amenazarlo. Luego en el material audiovisual muestra un fragmento de una persona que le estaba gritando varias cosas, entre estas, le dijo al representante a la Cámara “sin vergüenza”.

Te puede interesar: Paloma Valencia confirmó que el uribismo seguira boicoteando la votación de la reforma a la salud: “No habrá cuórum por parte del Centro Democrático para malas reformas”

“Es inadmisible que congresistas de la oposición pasen ahora a promover la agresión y la violencia, como ocurrió en la cámara Representantes, donde se le permitió a algunas personas que entraran en el recinto a insultarnos y en lo personal a amenazarme”, dijo el representante en la primera parte de su video.

Luego en el mismo metraje se ve como esta persona le sigue gritando cosas al congresista y este le pide tranquilidad. Después, en el material audiovisual, David Racero dice que una cosa es “la liberación política” y que en el contexto del debate los protagonistas de este mismo se “acaloren” en su desarrollo, pero otra cosa es promover lo que el representante calificó como “violencia política”.

Después dice que él se ha expresado en contra de personas que han amenazado o violentado a congresistas del Centro Democrático, partido que es oposición al Gobierno al que David Racero es afín. Y de hecho hace referencia a una publicación en su cuenta de X en la que expresa su solidaridad con Juan Espinal, quien hace parte de la colectividad antes mencionada.

David Racero muestra su apoyo al congresista Juan Espinal tras recibir amenazas - crédito @DavidRacero

En la publicación hecha por David Racero el 1 de junio de 2023, antes mencionada, dijo lo siguiente: “Mi solidaridad con el Representante a la Cámara @Juan_EspinalR del Centro Democrático. Nunca, pero nunca, toleraremos amenazas, ni intimidaciones, contra ningún congresista ni personas por tener pensamientos ideológicos distintos. Pedimos a las autoridades adelantar investigaciones y acciones legales correspondientes”.

Finalmente, el representante David Racero cierra el video diciendo que apunta de odio, de mentira de odio y sabotaje quieren llevar a un proceso de inestabilidad social. Y agregó: “Hago de nuevo el llamado de hacer el debate con argumento, no mentiras, no fake news, no violencia, ni amenazas, que aprendamos a dirigir las diferencias en paz y que no llevemos a este país como pretenden algunos al caos”.